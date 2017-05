Saber cómo dormir: ¿Lo estamos haciendo bien?

La duración del tiempo del sueño, su calidad, incidencia y las posturas que adoptamos mientras dormimos, nos afecta claramente en nuestra salud diaria y calidad de vida. Hay que analizar si son episodios ocasionales o crónicos, ya que si ocurriera esto último, habría que ponerse en manos de un especialista, debido a las patologías que puede causar no descansar bien durante un largo periodo de tiempo.



El insomnio crónico nos puede llevar a caer en depresión o a padecer otros trastornos mentales pudiendo llegar a tener alucinaciones, ya que, según indica el orientador de la salud Ata Pouramini, "nuestras neuronas no disponen el suficiente tiempo por la noche para realizar su función clasificadora de la realidad que han percibido y nos expone a una hipersensibilidad que nos aleja cada vez más de la realidad".



Además, afirma que si se padece insomnio crónico puede existir una posible relación con el Alzehimer. "La noche y el sueño son el escenario en el que las células de nuestro cerebro son sometidas a una limpieza de "elementos impuros". Si ésta no se realiza bien, los procesos de elaboración de los recuerdos podrían quedar afectados" añade.



Además de las posibles enfermedades ocasionadas por el insomnio crónico, dormir mal de forma más esporádica nos afecta también a otros problemas relacionados con nuestra mente (menos creatividad, menos rendimiento y atención), como con nuestro cuerpo y salud general (peor estado de nuestra piel y nuestro cuerpo fomentando problemas de envejecimiento y arrugas, problemas dentales, así como tendencia a la obesidad.)





1. Duerme boca arriba

2. Utiliza sujetador para dormir

3. Cambia tus hábitos

Según Iván Malagón, odontólogo y diseñador de sonrisas, "dormir boca arriba descarga la presión que ejercemos sobre las estructuras que componen la Articulación Temporo-mandibular, disminuyendo ese dolor intenso alrededor de las orejas y que se irradia hacia la nuca y el cuello".Las articulaciones temporomandibulares son las que están por delante de las orejas y que unen la mandíbula con el cráneo. Los problemas de esta articulación suelen tener su origen en el mal engranaje entre las muelas de arriba y las de abajo, que generan tensiones en los músculos de la cara y en los ligamentos que mantienen a la mandíbula en su posición correcta, provocando una falta de estabilidad que hace que el sistema masticatorio no funcione adecuadamente.Pero no un sujetador cualquiera, uno específicamente diseñado para ello. Marta Fernández Cuevas, creadora de Pillow Bra, afirma que sus beneficios van más allá de la prevención o corrección de la arruga. Sus efectos evitan la pérdida de la elasticidad y firmeza de la piel del escote y de la piel que envuelve los senos: mayor firmeza es igual a una menor capacidad de fijación de la arruga o líneas de expresión. No solo es un producto con efecto antiarrugas, sino que además evita la fijación de esas antiestéticas arrugas en el escote para siempre.

El orientador de la salud Ata Pouramini aconseja estos sencillos hábitos para facilitar el sueño y conseguir todos los beneficios de un buen descanso: busca el silencio, evita la cafeína, practica el Yoga, desconecta el móvil, trata de acostarte antes, cambia de colchón...