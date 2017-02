Cómo cambiar de vida esta primavera con ayuda de tu teléfono

El invierno se nos echó encima sin casi darnos cuenta y con la misma se ha ido. A veces los cambios de estación nos pillan desprevenidos cuando aún no hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto en la anterior. "Este invierno iremos a patinar sobre hielo" o "Antes de que termine la primavera voy a plantar semillas nuevas en el balcón". Quizá seas uno/a de eso/as que lo darían todo por tener un cuerpo 10 en verano y en Semana Santa empiezan a pensar en cómo quitarse los michelines que se han ido acumulando a lo largo del invierno. Este año, deja que tu móvil te ayude en tan ardua tarea y, sobre todo, libérate del problema para siempre. Despídete de tu vida tóxica y da la bienvenida a tu nueva vida. Convéncete de que los michelines no son el problema. Se trata de tener un cuerpo sano en el que te sientas bien. El aspecto externo mejorará inevitablemente una vez que te pongas en forma. El objetivo es tu salud, no el bikini body o el "six pack".

Cambia tu alimentación

No te pongas a régimen. No se trata de dejar de comer lo que más te gusta durante dos meses para luego volver. Se trata de cambiar de alimentación para siempre: eliminar lo que te hace mal (grasas animales, azúcares, hidratos de carbono refinados y alimentos procesados) y sustituirlo por otros alimentos que te hacen bien (frutas, verduras, legumbres, frutos secos hidratos de carbono integrales). Por supuesto que hay alimentos que no nos hacen bien pero nos gustan tanto que no queremos abandonarlos para siempre. Conviértelos en un lujo que te permitas sólo de vez en cuando. Los disfrutarás aún más. Y deja de contar las calorías. Piensa en términos de salud, no de centímetros de cintura. Aplicaciones como Nutrino (en inglés) o Menuterraneus te ayudarán a cambiar el chip.

Apaga la tele y echa a correr

No, no se puede estar sano sin levantarse del sillón. Tu cuerpo necesita movimiento para eliminar grasas y toxinas y poner el metabolismo a funcionar de nuevo como debe. La solución no pasa por comer menos sino por comer mejor y moverse más. Cálzate unas zapatillas y sal a correr por las mañanas, ve a trabajar en bici, baila salsa, nada en la piscina por las tardes, apúntate al gimnasio, haz yoga, Pilates, lo que sea. Pero búscate un deporte que te guste - si te supone un esfuerzo lo acabarás dejando - y muévete al menos un ratito cada día. La aplicación murciana Vive Zone te ayudará a buscar opciones que se ajusten a tus preferencias disponible para trece áreas metropolitanas de España.

Date un capricho que te motive

En el mundo anglosajón de los negocios los llaman "quick wins": se trata de aprovechar los primeros éxitos para motivarte a seguir. Aprovecha para darte un capricho que te suba la autoestima. Una falda más sexy de lo habitual, una camisa entallada? Motívate con las pequeños logros para seguir adelante. Si no tienes ganas de ir de compras, instálate la app de Zalando y deja que el probador sea tu casa. Lo que no te guste, lo devuelves (gratis) y listo. ¿Que quieres un vestido como el de tu compañera de oficina? Hazle una foto y dile a la app de Zalando que te busque uno igual.

Vuelve al "mercado"

¿No tienes pareja? Ya es hora de ponerte en circulación de nuevo. No hay nada que fomente más la autoestima y la motivación que tener cerca alguien que te vea con buenos ojos y te anime. Si no te gusta o no tienes tiempo para salir, instálate una app de contactos como Tinder o EDarling. Si no encuentras a tu otra mitad, te aseguramos que al menos harás buenos amigos. Si ya tienes pareja, convéncela para que se una al cambio de vida. Si lo hacéis juntos será mucho más fácil.

Comparte tus logros

¿Llevas dos meses haciendo Pilates y te sientes genial? ¿Corres cinco kilómetros diarios y quieres proclamarlo a los cuatro vientos? Muchas de las apps para hacer deporte te permiten compartir tus pequeños logros cotidianos en redes sociales. Para ello necesitas una cuenta en Facebook o Instagram. ¿Estás orgulloso/a de tus progresos? ¡Cuéntaselo al mundo!