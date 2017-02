La relación con el oncólogo, imprescindible para luchar contra el cáncer

"Existe mucha falsa información sobre las llamadas terapias alternativas y su uso adecuado, no hay suficiente aval científico que nos permita realizar recomendaciones directas sobre los beneficios o perjuicios de los mismos" asegura el doctor Raúl Carrillo, oncólogo del Hospital HLA La Vega. "He tenido casos en mi consulta que se preguntan por remedios como el caso del veneno del escorpión o de la homeopatía como sustituto de los tratamientos de quimioterapia y hormonoterapia, en este sentido hay bastante desinformación al paciente" concluye el doctor.

Gracias a los medios de comunicación, campañas televisivas o la información trasmitida por parte de asociaciones y reuniones organizadas al respecto la sociedad cada vez es más consciente de todo lo que conlleva el diagnóstico de una enfermedad oncológica. Los oncólogos del Grupo Hospitalario HLA recomiendan al paciente que no se vea influenciado por lo que escuche o lea en fuentes no autorizadas para hacerlo así como no prestar excesiva atención a los consejos de casos cercanos puesto que, aunque reciban tratamientos similares cada tumor es diferente y cada persona única. Es esencial que el paciente sea consciente de que el oncólogo es la persona responsable de comunicarle su tratamiento y seguimiento en todo momento, así como de resolverle todas las dudas que puedan surgirle.

La comunicación del diagnóstico y el papel de los acompañantes

"Durante la comunicación del diagnóstico al paciente utilizamos técnicas de afrontamiento de la Psicooncología, intentando que elementos como la empatía, la serenidad y la claridad sean la clave para que el paciente entienda el alcance del diagnóstico sin agobiarle" comenta el Dr. Carrillo. "De las situaciones más complicadas que existen dentro de la práctica habitual como oncólogo es trasmitir la información de recaída o progresión de la enfermedad durante el seguimiento del paciente. En este caso como ya se han establecido vínculos estrechos entre oncólogo y paciente, hay que adquirir la capacidad de trasmitir un mensaje acorde a la situación del paciente en ese momento y respetar los tiempos necesarios para la expresión de emociones y miedos, el paciente siempre es el que marca los tiempos y la cantidad de información que quiere recibir" asegura.

El paciente decide siempre a quién informar de su situación y en este sentido son los familiares los que implican mayor componente emocional a la hora de comunicar el diagnóstico ya que se asume el "rol del cuidador" que de forma directa o indirecta tendrá que formar parte activa durante las siguientes visitas a la consulta, por lo que resulta especialmente importante que los seres queridos tengan la capacidad de asimilar la información para poder ayudar al paciente durante el proceso.

