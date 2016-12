Diez maneras de comer carne de forma saludable

La carne es un elemento esencial en la dieta, si bien cada vez proliferan más los coletivos que piden la erradicación de su consumo y, más aún, cuando surgen algunos estudios u organismos oficiales, como la Organización Mundial de la Salud, que alertan sobre los peligros que tiene para la salud la ingesta excesiva de determinados tipos de carne.



No obstante, son muchos los españoles que siguen prefiriendo este alimento al pescado, muestra de ello son los estudios que aseguran que España es el décimo país del mundo en el que más carne se consume por persona, situándose la ingesta anual en los 2.300 millones de kilos.



Por este motivo, y con el objetivo de enseñar a comer la carne de una forma saludable, los periodistas David Ruipérez y Carmen Cardoso, han escrito el libro 'El carnívoro feliz' donde, entre otros aspectos, se dan diez claves para tomar este alimento:



1. La carne roja, con moderación. La OMS recomienda no exceder los 500 gramos de consumo de carne roja a la semana. Pero si en Navidad te pasas un poco, siempre puedes llevar a cabo una dieta depurativa los días posteriores rica en frutas y verduras y con carne blanca.



2. No exponer la carne al fuego. Las altas temperaturas favorecen la aparición de sustancias precursoras del cáncer y más aún cuando se exponen directamente al fuego. Por eso otras formas de cocinar como los guisos, al horno o a la plancha son la mejor opción.



3. Si no quieres renunciar a los embutidos, el jamón ibérico es el rey. Si la Navidad es la época de los excesos en todos los sentidos, más vale rascarse un poco el bolsillo y comprar jamón ibérico de bellota. Contiene ácidos grasos moninsaturados que ayudan a controlar el colesterol.



4. Carnes con indicación de origen protegida, garantía de calidad. Tenemos la suerte de vivir en un país en el que contamos con carnes de gran calidad, algunas de ellas protegidas con la figura de la Indicación de Origen Protegida. Al comprar carne con este sello tendremos la garantía de su origen, sus cualidades organolépticas y sus valores tradicionales.



5. Para los niños, mejor hamburguesa que 'burger meat'. Si no resistimos la tentación de ofrecer a los niños las clásicas hamburguesas que, gracias a su versatilidad, se han convertido en un alimento muy solicitado en la infancia, es mejor fijarse bien en la etiqueta y no proporcionarles las llamadas 'Burger Meat', que incluyen aditivos como los conservantes, sulfitos, fosfatos y colorantes que no están permitidos en las hamburguesas tradicionales.



6. Si quieres arriesgar, prueba las carnes exóticas. La globalización ha permitido que a los hogares españoles lleguen otro tipo de carnes como el búfalo, el caimán, el alce, el reno o el canguro. Pero dentro de este tipo de carnes, la preferida por los españoles es el avestruz. Posee un sabor suave y dulzón que se asemeja al vacuno, pero con una textura más ligera y tierna. Además, contiene un nivel muy alto de ácidos grasos poliinsaturados y vitaminas del grupo B.



7. Apuesta por la carne ecológica. Los expertos consultados en nuestro libro coinciden en señalar que en las cualidades organolépticas de la carne influye el tratamiento que se da a la carne ya desde el sacrificio, así como los procesos de maduración, el fileteado. Los productores y comercializadores de carne ecológica siguen normas más estrictas en este sentido, por lo que su carne suele tener más calidad.



8. Si estas a dieta, la carne es tu aliada. Si estas Navidades no quieres saltarte tu dieta, la carne es una buena opción para los menús. La proteína animal ayuda a mantener la masa muscular, el colágeno de la piel, mejora las sinapsis neuronales y, al mismo tiempo, tiene una carga glucémica baja.



9. Presta atención al corte de la carne. Los expertos aconsejan cortar la carne en sentido perpendicular a las fibras musculares. Esto va a hacer que la carne más tierna, porque cuando la masticamos habrá menos resistencia, la jugosidad será mayor y mejorará el sabor.



10. En Navidad, disfruta de la carne con 'Mindful Eating'. El 'Mindfulness' o atención plena, también se aplica a la alimentación. Y en el caso de la carne, el mejor consejo para disfrutar de su sabor es sentarse tranquilamente a la mesa, oler su aroma, observar el plato y comer lentamente. ¡Disfruta del acto de comer!