Consejos para escoger los zapatos correctos

Elegir un buen zapato es fundamental para la salud de nuestros pies y otros tantos problemas físicos. No obstante, muchas veces primamos la estética y dejamos de lado la calidad de los mismos y su funcionalidad. En los zapatos, como en otras tantas cosas de la vida, sucede que lo barato, a la larga, sale caro.

"El zapato es un conjunto de partes que se cosen o encolan y, cuantas más piezas, más caro. No son los mismos tintes o las colas los que se usan en la Comunidad Europea que fuera de ella. El zapato contiene muchos elementos o partes y éstas, cuanto mejor sean y mejor confeccionadas estén, mejor es la calidad del zapato. Si se quiere tener un buen zapato hay que gastarse dinero", afirma en una entrevista con Infosalus Rafael Navarro, secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España.

Los zapatos siempre tienen que ser de calidad / Getty Images

Así, resalta que para escoger el mejor calzado para nuestros pies, el más saludable, los zapatos no deben apretar a los pies, sino quedar sujetos. Según advierte, es importante por ejemplo no decantarse por cualquier zapato si se tiene el pie deformado porque si no pueden aumentar las patologías de ese pie, o aparecer las rozaduras, los dedos pueden engarrarse, hacerse callos o ampollas, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera elegir el zapato correcto afecta a la salud de nuestros pies?