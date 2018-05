Así podría ser el vestido de novia de Meghan Markle

En tan solo unas horas, todas las incógnitas respecto al estilismo de Meghan Markle el día de su boda, quedarán resueltas. Numerosos expertos de la alta costura han aportado sus testimonios y modelos de lo que podrá ser el vestido escogido por la pareja del Príncipe Harry. Muchos de los diseñadores más prestigiosos del mundo apuestan por un escote elegante y por dejar la espalda al descubierto.



Aquí en España, hemos querido hablar con algunas de los más exclusivos y personalizados atelieres nupciales. Desde Laura Monge a Hanibbal Laguna pasando por Marta Martí o Valenzuela, nos han mostrado algunas ideas sobre el que será el vestido más comentado del año, el cual podremos descubrir en directo este sábado 19 de mayo a partir de las 11:00h de la mañana en DKiss, o en la 1 de TVE y CNN Plus.



Laura Monge

Marta Martí

Valenzuela

Esther Noriega

Isabel Zapardiez

Navascués

Marco Marrero y María Diaz

Cherubina

Hannibal Laguna

Sophie Et Voilà

Laura Monge vestiría a Meghan con uno de sus diseños que están causando mucha expectación, "un vestido clásico con una falda llena de volumen y bolsillos para darle un toque más actual y moderno con camisa de organza con mangas extra volumen abullonadas y escote cerrado. Me pareceUnas mangas que muy acutalizadas bien recordarían al diseño de Lady Di.Algo que no estaría para nada reñido con laque Meghan Markle ha demostrado en sus apariciones públicas como novia del príncipe Harry. Para Laura sería un error "un vestido con mucho escote o muy recargado, ya que ella no lo es". Por tanto, la importante diseñadora de moda nupcial considera que tendrá que ir, siempre y cuando no deje apartada ni su esencia, ni su identidad, ni su estilo.Marta Martí tiene en su cabeza "unpara Meghan Markle" de su firma, asegurando que le parecería un error que llevase un vestido que no acompañara con su personalidad que tanto queda reflejada en sus looks.Según nos ha contado, la diseñadora ve a la intérprete de Suits: "ConLa falda, en forma de capa en crepé de seda, larga cola y con volumen en la parte baja del vestido. Una sobrecola en el mismo bordado completaría el diseño, más larga que la cola del propio vestido y con la misma forma de capa".Para Valenzuela, la elegancia es su sello de identidad por lo que el, del cual nos ha mostrado el boceto.Este importante diseñador considera que Meghan debe ir "si creemos que le imprimirá su propio estilo. El vestido principal se ceñirá más al protocolo y el segundo cambio, será más actual y acorde a su personalidad" y, sobre todo, con su estilo, el cual lo define comoLa especialidad de Esther Noriega es vestir a invitados, sin embargo, la firma ya está manos a la obra para sacar una colección de novia para la temporada de primavera-verano 2020. Por eso, ella le pondría uno de sus diseños de invitada reconvertido a vestido nupcial,Edther Noriega imagina el vestido de Meghanya que se trata de un tejido "no muy pesado" y que a su vez consique que el diseño quede mucho más armado sin privarla de movimiento.Isabel Zapardiez es toda una experta en las difernetes disciplinas del diseño y tiene una imagen muy nítida sobre el vestido nupcial de Meghan.pero con un toque importante de moda, ya que por su posición puede hacer más concesiones a la hora del protocolo y creo que marcará su propio estilo. Supongo que no llevará encajes ya que era lo más característico del vestido de la anterior novia real", ha asegurado la prestigiosa diseñadora.Además, la apuesta ideal de Zapardiez sería un vestido de su colección "de; de estilo arquitectónico o minimalista; o bien un vestido silueteado en la parte superior, con vuelo en la falda y mangas originales".Desde Navascués es consideradapor lo que diseñarían el vestido de Meghan "con una linea inspirada en Balenciaga, en tejido de falla, con manga francesa, cuerpo muy entallado, falda con volumen sostenido y, por supuesto, con una gran cola. Escote barco, bordado en cristal, como las mangas".La opinión de Cristina Martínez-Pardo, diseñadora de la firma y una de las grandes pofesionales de la costura de nuestro país, sobre el vestido de Meghan coincide con la de otros expertos de la moda, apostando por "unde una Casa Real tan importante como la británica".Desde Marco & María diseñarían "ajustándonos a su personalidad y al protocolo que requiere la ocasión". Si por el contrario hubiese un cambio de vestido, apostarián por "algo más sexy y divertido, pero solo para el momento de la fiesta post celebración informal".Para Marco Marrero y María Díaz, un vestido bastantees la opción ideal para que Meghan Markleluciese en uno de los días más importantes de su vida, el cual seguirán en directo millones de personas y medios de comunicación de todas las partes del mundo.Cherubina, la prestigiosa firma de vestidos de novia, apuesta poren lo que a la sofisticación se refiere.y a juzgar por su estilo, esperamos que nos sorprenda con un modelo que marque discretamente sus curvas, con una falda no demasiado voluminosa. El encaje podría ser una opción más que adecuada para darle un toque más natural al look nupcial, pero suponemos que repetir un detalle tan clave en el vestido de Catherine Middleton descartaría el incorporarlo, al menos como elemento clave",aseguran desde la firma.En cuanto a qué vestido de Cherubina escogerían para Meghan, los diseñadores de la marca lo tienen muy claro: "Nuestras novias siempre se han caracterizado por ser referencias del estilo para los eventos nupciales gracias a, una vez más,, que es como describimos a Meghan anteriormente. Nos encantaría poder verla caminar hacia el altar con nuestro Rubie, un modelo sencillo pero con un escote super elegante en la espalda, ¡sin duda sería toda una innovadora y daría de qué hablar!".Hannibal Laguna está más que acostumbrado a vestir a rostros muy conocidos y la Casa Real y su apuesta para este día sería un diseño de su firma con "una silueta evasé en creppe doble, escote a caja, manga larga, importante cola y un espectacular bordado degradé en hilo de seda, cristal mate y pétalos de organza que recorrerían el vestido a modo de cascada".Precisamente un vestido con "una silueta evasé en creppe doble, escote a caja, manga larga, importante cola, quizás algún detalle bordado y una joya importante" es como el prestigioso diseñador español cree que va a ser la opción elegida por Meghan.Desde Sophie et Voilà tienen muy claro que Meghan va a reflejar su personalidad en todo momento: "Algo en la misma línea, estoy segura de que Meghan Markle es una mujer que va a reflejar su carácter desde el primer paso vestida de novia". Un vestido de su nuevaPara la firma, lo trender está reñido con lo marcado por la Casa Real, por lo que en este sentido la futura esposa del Príncipe Harry tiene un gran reto que sin duda afrontará con éxito.