Summer, I'm ready for you! Renovando básicos para la nueva temporada, me apetece todo en tonos crudos y blancos como este look de @trucco_spain que es comodísimo y estiloso ¿verdad? #TruccoSpain #MiMejorTrucco #TruccoEssentials

Una publicación compartida de All that she wants (@erealouro) el

27 Abr, 2018 a las 12:46 PDT