¿Pensando ya en el cambio de armario? Los expertos recomiendan sacar toda la ropa, comprobar qué nos hemos puesto los últimos meses, tirar lo que está viejo o muy gastado y donar los que en este tiempo no nos ha servido ya sea porque no nos vale o no nos gusta.

Tras hacer este ejercicio, toca el mejor momento de todos, comprobar qué necesidades tenemos de cara a esta temporada.

A continuación, te dejamos cinco prendas y accesorios que acaban de llegar a las tiendas y que a nosotros ya nos han enamorado para renovar el armario:

Jersey de Stradivarius, vestido de Mango y sudadera de Pimkie

Jesrey de rayas de Stradivarius (15,99 euros)

Los jerseys con aire marinero son un básico de la primavera. Este de Stradivarius nos ha gustado por el color amarillo que tiene. Un toque que lo hace muy especial y diferente al resto.



Vestido de flores de Mango (49,99 euros)

Si eres amante de los vestidos de flores, este de Mango es todo un acierto. Su textura y su corte son de los que sientan bien a todas.



Sudaderas de Pimkie (17,99 euros)

La ropa más ´casual´ está más de moda que nunca. Esta sudadera se la hemos visto ya a varias famosas y es que es perfecta para los fines de semana.

Sandalias de Uterque y cinturón de Pull&Bear

Sandalias de Uterque (89 euros)

Si buscas unas sandalias para los próximos meses estas son una buena decisión. De buena calidad, en un color que combina con todo y un tacón cuadrado más que soportable en el día a día.



Cinturón de Pull&Bear (7,99 euros)

¿Quieres darle un toque hippie-chic a tu look? Anúdate este cinturón esmeralda y siente que estás en pleno Festival de Coachella.