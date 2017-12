¿Con qué vestido sorprenderá Cristina Pedroche esta Nochevieja?

Cristina Pedroche ya tiene todo preparado para dar las Campanadas de este 2017. La presentadora vuelve a repetir en la Puerta del Sol como maestra de ceremonias junto a Alberto Chicote.

Para esta Nochevieja, Pedroche ha prometido sorprender aún más, ya que después de la conmoción que causaron sus dos últimos estilismos, su elección para la última noche del año parece una cuestión de estado.

De lo más divertida, la colaboradora de Zapeando no dudó en explicarnos a la salida de la fiesta de Atresmedia que no descarta a Agatha Ruiz de la Prada para otros años pero que este 2017 ya tiene vestido y es de Pronovias.

- ¿Todo preparado para las Campanadas?

Cristina Pedroche: Claro.

- ¿Eres seguidora de Agatha Ruiz de la Prada?

Yo soy seguidora de la moda española.

- Dijo que no le importaría vestirte para las Campanadas.

Me he puesto un vestido suyo para una sesión de fotos y pienso que es espectacular, me gusta, nunca se sabe. A lo mejor otro año, este año ya he dicho que será Pronovias y no puedo cambiarlo.

- ¿Cómo se presentan las fiestas?

Pues bien, con mucho trabajo. Pero muy contenta.