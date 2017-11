Los mejores looks de la semana en Instagram

El frío ha llegado a las calles. Atrás quedaron las prendas de verano y ya todo son jerséis y abrigos en las cuentas de Instagram de las influencers más conocidas de nuestro país.



Hemos seleccionados los abrigos de moda de este invierno que seguro querrás tener en tu armario. Una prenda práctica y que puede dar el toque especial a cualquier 'look'. Con algunos de ellos no necesitarás nada más para destacar. Los hay de todos los colores y estilos, y las famosas ya los lucen en todas sus fotos. Estos son los abrigos más 'trendy' de la semana:



Los cuadros son el 'print' por excelencia de esta temporada. Gala González lleva en esta fotografía de su Instagram un elegante abrigo gris de cuadros perfecto para cualquier ocasión. Una prenda abrigada, cómoda y estilosa. ¿Qué más puedes pedirle a un abrigo?





New York City it´s a truly game changer, best city in the world ? A fact! The rest, simply fits in perfect harmony inside my #compassbag by @ninaricci | #guillaumehenry #ninaricci Una publicación compartida de Amlul.com (@galagonzalez) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 11:48 PST

Ratón ?? Una publicación compartida de María Turiel Soler (@meryturiel) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 12:04 PST

Wearing @elcorteingles ? Plumífero y vestido: #easywear Botas de agua??: #formulajoven Una publicación compartida de María Fdez-Rubíes Soler (@mariafrubies) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 1:06 PST

Autumn ?? @elcorteingles + cazadora y vestido #greencoast + bolso #formulajoven Una publicación compartida de María Valdés (@marvaldel) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 1:26 PDT

Por su parte,, la instagramer española del momento, nos sorprende con una prenda similar; pero, en este caso, de un sólo color. Esta opción combinará perfectamente con cualquier estilismo y se convertirá en unTambién vuelven los plumas acolchados. ¿Qué mejor noticia para no pasar frío este invierno? En esta imagenluce un estiloso. Además, estas prendas dejan a un lado su versión más casual para también hacerse un hueco entre los looks arreglados. Puedes combinarlos, al igual que María, con un vestido y unas camperas.El año pasado ya vimos en las tiendas. Una prenda agradable, abrigadada y estilosa que te solucionará más de un look para cualquier noche especial. No puedes perderte este modelo que llevaen esta fotografía de, seguro que te enamorarás.Si eres de las menos frioleras, estaque llevaes perfecta para tí. Además, cuando haga más frío también podrás llevarla debajo de cualquier abrigo a modo de jersey.