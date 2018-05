Mi hámster tiene un bulto en el cuello

Hace unos días me regalaron un pequeño hámster y me encanta. Es muy limpio y muy curioso. Todo le llama la atención. El caso es que me he dado cuenta de que tiene un pequeño bulto en el cuello. Me preocupa por si pudiera ser un tumor. ¿Podéis ayudarme?

Para empezar, es importante que sepas que estos animales acumulan comida en los cachetes para poderla almacenar y trasladar de un lado a otro. Se trata de un comportamiento instintivo que proviene de lo que es su vida en libertad y cuyo fin es acumular comida en el interior de sus madrigueras para poderse alimentar durante los meses de invierno. En principio, nos imaginamos que no es a ese bulto al que te refieres pero, a veces, en realidad es complicado diferenciarlo porque el problema es que, precisamente, por esa costumbre tan propia de ellos, se trata de una zona donde se suelen presentar abscesos e infecciones.

Esta podría ser la causa más probable de ese bulto. En cualquier caso, tampoco se puede descartar que se trate de un tumor, ya que estos animales también son muy propensos a desarrollar los mismos. Te recomendamos, por eso, que acudas a tu veterinario. Él podrá diagnosticarte de qué se trata y prescribirte el tratamiento más adecuado.