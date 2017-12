Mi mayor propósito y deseo para tu llegada sería acabar con las tradiciones. Con esas que tanto daño hacen a los animales y que tanto sufrimiento generan en su nombre. Porque tradición es lo contrario a evolución, porque no se puede evolucionar y crecer como personas si nos anclamos en el pasado sin pasar por el filtro de la conciencia nuestros actos. El pasado 2017 ha sido un gran año de avances para los animales.

Hemos conseguido cosas importantes para ellos, sus derechos poquito a poco van mejorando y adquiriendo importancia, aunque ni mucho menos aún la que merecen realmente. Pero mientras sigamos avalando y justificando el dolor que causan en esos maravillosos seres las tradiciones que festejan y celebran los pueblos mediante el maltrato de los animales, jamás podremos conseguir lo que nos proponemos, un mundo justo y sin violencia para ellos. Mientras se permita socialmente clavar una espada un animal para que los humanos disfruten, no podremos seguir avanzando en la lucha por los derechos de los animales.

A lo largo de la historia las mayores aberraciones se han llevado a cabo en el nombre de la tradición. Si no rompemos las cadenas que nos atan al pasado, no podremos mirar al futuro con esperanza. Hay tradiciones que implican cosas bonitas que merece la pena esforzarse en mantener. Pero hay muchas otras que si no se cambian, nos impedirán evolucionar y crecer como especie, y al mismo tiempo provocarán muchísimo dolor de manera absolutamente injustificada y cruel en los demás. Enseñemos a los niños a respetar a todos los seres vivos y que no existe diversión alguna en ver a un animal sufrir.

Querido 2018 ayúdanos a conseguir de verdad la paz sin excepciones, sin selección de quién merece o puede sufrir y quién no. Permítenos derrumbar los egos que nos hacen creernos superiores a los demás, para poder convivir pacíficamente y en igualdad. Por el fin de las tradiciones crueles con los animales, porque sólo así comenzará el verdadero fin del maltrato hacia ellos, sólo así sus vidas y lo que éstas valen e importan, empezarán a cambiar.