La campaña de la Policía en favor de la adopción de mascotas

Bajo el título, "No compres, adopta", la Policía Nacional ha lanzado a través de su cuenta de Twitter una campaña en la que aconseja a los ciudadanos no tomar a la ligera la decisión de comprar una mascota. Además, pone de relieve la alternativa de la adopción frente a la compra del animal.



En estas fechas marcadas por valores como la solidaridad y la generosidad, es importante recordar que comprar una mascota conlleva una serie de responsabilidades, y que el animal puede sufrir las consecuencias si la familia no está realmente preparada para recibirla.



Aunque los más pequeños insistan en que estas Navidades quieren que los Reyes Magos les regalen un amigo animal, hay que plantearse si vamos a ser capaces de mantener a la mascota en las condiciones que se merece.



¡¡Papiii, papiiii quiero un perrito!!¡Mamiiii, andaaa! Si tus peques están locos por un ??????, piénsalo antes. No es un juguete. Será una nueva responsabilidad. #NoCompresAdopta #AdopciónResponsable pic.twitter.com/RXbl92J4zD — Policía Nacional (@policia) 21 de diciembre de 2017

Tener una mascota es pasar mucho frio, mucha calor..sacarl@ al menos dos veces al día, veterinario, bañarlo, pelar, collar antiparasitario, comida, agua, y sobre todo mucho amor recíproco, #noesunjuguete pic.twitter.com/DFqgDWgIiy — Arza Qué Toma (@QueArza) 21 de diciembre de 2017

Así es, son seres vivos con una nobleza a veces muy por encima del ser humano. Felices fiestas a todo el cuerpo que componen la Policia Nacional, muchas gracias por estar ahí, por vuestro necesario trabajo. pic.twitter.com/wJjrzuy3FU — Angeles Más Vila. (@64_arco) 22 de diciembre de 2017

No son juguetes, son seres vivos y siente.Ser responsables con la compra de animales. #AdoptaNoCompres — ana pantaleon (@gemelasbio) 22 de diciembre de 2017

Para promover esta campaña entre la población, la Policía ha lanzado el mensaje junto a los hashtags. La iniciativa ha resultado todo un éxito en Twitter, con más de 1000 'retuits', 1.500 'me gusta' y el apoyo de los usuarios.