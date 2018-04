Bodas y conmovedores testimonios en la prensa rosa

Muchas mujeres hoy en España sentirán decepción, tristeza y envidia (quizás no muy sana). Richard Gere, el atractivo actor, el galán canoso que gusta a jovencitas y mayores, se ha casado. "Hola" desvela la noticia en portada. Su "pretty woman" es gallega, la empresaria Alejandra Silva, con la que sale desde 2015. La revista se apunta un tanto, pues todo eran especulaciones de cuándo sería el enlace: pues bien, ya ha sido, aunque la fiesta será en Nueva York el 6 de mayo. En octubre habrá otro bodorrio, éste en España y de alta alcurnia: se casará el heredero del Duque de Alba, Fernando, con su novia de toda la vida, Sofía Palazuelo. "Hola" lleva a portada a Santi Cañizares y su mujer Mayte, quienes ofrecen un testimonio muy positivo y lleno de esperanza, tras haber enterrado hace un mes aproximadamente a su hijo de 5 años.

Mercedes Milá da una exclusiva a "Lecturas": sufre una depresión y está a tratamiento psiquiátrico. "No podía levantarme de la cama", relata la presentadora, que atribuye su enfermedad a una ruptura amorosa. María Lapiedra pasea ya con sus niñas tras regresar de "Supervivientes". Laura Escanes, esposa de Risto Mejide, relata que fue violada y Mónica Hoyos, ex de Carlos Lozano, lo pone a caldo en la portada de la revista: "Me siento humillada".

En la Feria de Abril de Sevilla no todo son palmas, bailes y pescaíto. "Diez Minutos" lleva a portada una supuesta riña entre Eugenia Martínez de Irujo y su exmarido Francisco Rivera: ella, de faralaes con peineta y todo; él, con una clásica y contenida cazadora marrón claro. La secuencia es la siguiente: él va a saludarla; ella, con cara de preocupación, le dice que tienen que hablar; él, le corta y le dice que allí no. Poco tiempo tiene Isabel Pantoja para ferias, pues sus hijos la tienen ocupada con sus nietos. La revista la retrata con uno de los pequeños por la calle, algo apurada, quizás camino del colegio o de las clases de kárate. Al parecer su cara de pocos amigos se debe a que no le ha sentado muy bien la boda de su hija en el Caribe. En la playa posa Sara Carbonero en bikini para una campaña publicitaria. Ella dice que es muy tímida y que siempre ha tenido complejos, pero ahora los ha superado: "Íker me animó a posar en bañador".

"Semana" sigue con el culebrón judicial de Belén Esteban. Entrevistan a su exrepresentante Toño Sanchís, quien le tiene que pagar un pastizal por orden del juez. Él, al menos, se queda a gusto y se despacha bien contra la Esteban, quien también se cuela en la portada: " A Toño le pudo la avaricia". Sanchís sabe que puede perder su casa si no paga. Siempre puede echar un vistazo a la de Alejandro Sanz. Según "Semana", el cantante vende su casa de Madrid por 11 millones.