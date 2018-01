David Bustamante y Paula Echevarría, ¿juntos en Reyes?

Antes de acabar el año la relación entre Paula Echevarría y David Bustamante no se encontraba en su mejor momento. El cantante no estaría de acuerdo con la repartición de las fechas navideñas de Daniella. Sin embargo, puede que tanto la actriz como David hayan vuelto a dejar sus diferencias a un lado por el bien de su hija.



Si ya se les vio juntos por la comunión de Daniella, puede que la pequeña vuelva a ser el motivo de reunión. Todo apunta a que Paula y David se han reunido en la víspera del Día de Reyes.



La actriz acudió ayer con su hija a la cabalgata de Reyes de Majadahonda, vigilando con recelo no ser captada por los paparazzis y jugando al despiste con los fotógrafos. Sin embargo podría haberse encontrado ahí con su expareja, tal y como desvelaría su Instagram.



Aunque ni Paula ni Bustamante han subido una foto que lo confirme, la actriz sí que ha subido varias historias en su cuenta de Instagram del paso de los Reyes Magos. En uno de los vídeos se escucha a un hombre gritar "Traérmelo todo por favor". Una voz que para muchos coincide con la de David Bustamante.