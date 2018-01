Denuncian otro plagio de Pedroche al diseñador tinerfeño Joshua Velázquez

El atuendo que Cristina Pedroche lució en las pasadas campanadas que anunciaron el 2018 vuelve a rodearse de polémica. De nuevo se ha vuelto a señalar como un plagio de un diseño del tinerfeño Joshua Velázquez, como ocurrió en 2016. Esta vez el vestido en discordia es un mono con transparencias que el santacrucero diseñó hace tres años junto al primer traje tachado de copia, ambos de Pronovias.





Han sido las redes sociales las primeras que han señalado el parecido entre el mono que lució Pedroche para las campanadas y el de Velázquez. "Desde que Cristina Pedroche se quitó el primer vestido que llevaba y dejó ver el mono, el teléfono no me paró de sonar", asegura el tinerfeño.Al contrario que en las campanadas que daban la bienvenida al 2016, esta vez Velázquez sí que estaba viendo la retransmisión. " Mi mejor amiga me advirtió de que mis diseños servirían de inspiración este año y acertó", cuenta Velázquez, quien no descarta en acudir a los programas de televisión que acudan a él para contar su versión."Yo no he dicho nada, solo me he hecho eco de lo que ha ido diciendo la gente en las redes sociales y distintos medios nacionales", explica Velázquez para este periódico. El modista explica que esto le ocurre a menudo cuando saca la temporada de vestidos para la orquesta El Combo Dominicano, que influencia la aparición de otros 'parecidos'. Es el caso de Irene Iglesias, quien en su cuenta de Instagram evidenció con humor el parecido, a lo que Velázquez responde que "ese mono es posterior al mío".Joshua Velázquez se encuentra actualmente inmerso en el trabajo para la nueva temporada de la orquesta El Combo Dominicano, que verá la luz en unos meses. Estosdiseños asegura que marcan tendencia: "Es una de las orquestas más importantes del país y muchos se fijan en ella y copian".Los vestidos de Pedroche parecen estar ligados con la polémica, ya que el que lució en 2017 también fue tachado de plagio por un diseñador. Con todo, la presentadora ha conseguido que sus vestidos generen un flujo de expectación y noticias cada año que aumentan su popularidad, siendo considerado por muchos ya una tradición.