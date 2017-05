Paula Echevarría estalla: 'Basta de manipular, de malinformar a la gente'  

Paula Echevarría está harta de que se siga especulando sobre su presunta ruptura con David Bustamante y finalmente ha roto su silencio. La actriz ha explotado en las redes sociales, donde ha cargado contra la prensa rosa y la revista 'Hola' en particular por "mentir".



"Me parece indignante que una revista, se supone que de prestigio, como @holacom manipule la información a su antojo con el fin de que? Vender más revistas? Reírse de la gente que las compra? Rellenar páginas sin importarle a quien se lleva por delante?.. ", indica Echevarría en un mensaje colgado en su perfil de Instagram.



La protagonista de 'Velvet' se queja de que la publicación venda como su primer posado tras la presunta ruptura matrimonial unas fotos que hizo en 2016 para la promoción del perfume 'Sensuelle' con el objetivo de sacar beneficio económico de su vida personal.



"Este "primer posado" y estas "fotos en exclusiva" no son más que unas fotos hechas el año pasado como promoción de mi nuevo perfume, #Sensuelle, unas fotos que tras el lanzamiento de dicho perfume se envían a todos los medios de comunicación acompañados de una nota de prensa con la descripción del mismo.. Si de ahí, esta revista decide mentir diciendo que son exclusivas y transformarlas en un reportaje donde parece que yo me he lucrado de una situación personal de la que ni me he pronunciado ni lo haré jamás, se me escapa de las manos.. Y ya van dos veces que lo hace..", explica, y para demostrarlo publica una imagen de la citada campaña.





Echevarría continúa diciendo que lleva "casi 2 meses escuchando en tv y leyendo en titulares barbaridades acerca de mi vida personal, de la de mi marido y lo que es mucho más grave,ni para confirmar ni para desmentir nada y ni lo haré.. pero creo que ya está bien, basta de manipular, de malinformar a la gente, de rellenar minutos de programas y páginas de revistas con mentiras.."Concluye asegurando que siempre ha tenido buena relación con la prensa "y aunque entiendo vuestro trabajo y lo respeto y entiendo que si algo considerais que es noticia habléis de ello, ni siquiera pido que no lo hagáis.. pero si lo hacéis hacerlo bien, con la verdad por delante y si no la sabéis, mejor ser prudentes..".