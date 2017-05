Dani Rovira, tachado de "machista" en Twitter

Dani Rovira ha vuelto a convertirse en ´trending topic´, aunque esta vez no por sus películas o por presentar la gala de los Goya. El actor malagueño ha publicado un ´tuit´ que pretendía ser humorístico, pero que muchos usuarios de redes sociales han considerado "machista".



En concreto, Rovira ha escrito: "Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de 'Intimissimi' os tachen de machistas". El actor hacía alusión a la última campaña de la firma italiana de lencería femenina.





Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas.?? „ Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Seguro que no te haría gracia, obvio, que cada día te bombardeasen con bromas sobre animales maltratados, asesinados... Pues eso has hecho. https://t.co/rZxdimflT3 „ Locas Del Coño (@Locarconio) 11 de mayo de 2017

Siempre Dani Rovira. Siempre Pérez Reverte. Siempre Risto. Pareciera que en España sólo hay tres subnormales. Quizás sea éste un gran país. „ Bu (@BuArena) 11 de mayo de 2017

Dani Rovira se ha lucido... Me podía esperar un comentario machista de cualquiera menos de el, lo que es la vida ?? „ IviVlogs ???? (@IviVlogs6) 11 de mayo de 2017

Obviamente ha sido un "planteamiento irónico" mal entendido y sobre todo, mal expresado. Disculpas a tod@s l@s ofendid@s. 1/2 „ Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Nunca es mi intención ofender ni provocar con estos temas, todo lo contrario. #seguimosaprendiendo ???? 2/2 „ Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Las reacciones de muchos ´tuiteros' han sido furibundas, tachándole de machista y descalificando su comentario.Rovira se ha pronunciado minutos después de saltar la polémica con otro ´tuit´ en el que pedía perdón: