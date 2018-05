Conseguir que tus prendas desprendan un buen olor siempre que la saques del armario es mucho más fácil de lo que parece y solo requiere de tener un poco de cuidado cuando se lava, se plancha y se guarda. Descubre a continuación cinco trucos para que tu ropa huela siempre bien:



1. Los pasos para un lavado correcto

En primer debes lavar la ropa con la frecuencia necesaria. La ropa interior, los calcetines o las medias, las prendas de algodón o la ropa deportiva deben de meterse a la lavadora a después de cada uso. Cuanto más tiempo pase una prenda con mal olor, más difícil será quitárselo.

Tras hacer la colada, no dejes nunca la ropa en el tambor de la lavadora mucho tiempo. Tienes que tenderla de forma inmediata, preferiblemente al aire libre y al sol para evitar que adquiera olor a humedad. Además, la ropa no se debe meter al armario o los cajones hasta que no este completamente seca por el mismo motivo.

https://manager.renr.es/manager/ckeditor/El%20suavizante%20debe%20gustar%20a%20toda%20la%20familia%20/%20Getty%20Images

2. Remedio contra los malos olores

Hay manchas como las de vino o el sudor cuyo olor no se quita, aunque metamos las prendas a la lavadora en ese mismo momento. Para combatirlas tienes dos opciones: o bien introducirlas en un cubo con agua y vinagre durante una noche o incorporar en el tambor de la lavadora medio vaso de bicarbonato antes de empezar con el lavado normal.



3. El suavizante es la clave

Si cuando buscas un perfume te tomas tu tiempo, cuando compres un suavizante debes hacer lo mismo. Incorporando suavizante a tu colada conseguirás que tu ropa esté más suave y te de mayor sensación de limpieza y frescor. En el mercado hay gran variedad de suavizantes, busca uno con un aroma con el que no solo te identifiques tú, si no el resto de tu familia.



4. Gotas de perfume en la plancha

Otro truco muy eficaz para perfumar tu ropa es echar unas gotas de tu colonia favorita en el agua de la plancha. Así mientras quitas las arrugas, el olor quedará impregnado en cada pieza.

Aprovecha el momento de la plancha para dar olor a tu ropa / Getty Images

5. Ambientadores en el armario

Otro de los remedios caseros para dar olor a tu ropa es introducir ambientadores en el armario. Lo ideal es colgar de varias perchas y meter en los cajones saquitos con hieras aromáticas. Otra opción muy válida es colocar jabones con olor.

Eso sí, la recomendación es que utilices tanto en el suavizante como en la colonia para el agua de la plancha y los ambientadores del armario olores muy similares. Por ejemplo, si usas suavizante con olor a lavanda, no eches al agua perfume de vainilla e introduzcas al armario sacos con romero porque el resultado podría ser catastrófico.