Día del padre: Las mejores manualidades para sorprenderlo

El próximo lunes 19 de marzo se celebra el Día de Padre. Si aún no has pensado que le vas a regalar al tuyo o quieres ayudar a tus hijos a hacer un regalo a su padre no te pierdas las siguientes ideas. En poco tiempo y de forma fácil podéis hacer un gran detalle que nunca olvidará.



Tarjeta de Día del Padre:

Foto para el Día del Padre / Pinterest: redtedart

Si ya has comprado un regalo pero quieres acompañarlo con un detalle hecho a mano esta tarjeta de felicitación seguro que le encantará. Tan solo tienes que escribir un mensaje para él en los pies de sus hijos, sacar una fotografía e imprimirla ¡Más fácil imposible!

Regalo para los padres más dulces:

Regalos para los más golosos / Pinterest: lilluna y creativelychristy

Si tu padre es un fanático del dulce una buena opción es regalarle chocolates o golosinas. Lo importante en este caso, es presentarlo de alguna forma original.



Ragalo para los padres más sensibles:

Taza para el Día del Padre / Pinterest: iheartartsncrafts

Si quieres que tu padre no se olvide jamás de lo mucho que le quieres, no tienes más que personalizar su taza de desayuno. Con rotuladores especiales para porcelana y plantillas de letras y formas, conseguirás en pocos minutos un regalo que le enamorará, en especial si está hecho por los más pequeños de la casa.



Regalo para los padres más divertidos:

Camisetas para los padres más divertidos/ Pinterest: 80stees y KaAnsDesigns

Si quieres recordarle a tu padre que es tu héroe o simplemente mandarle un mensaje que nunca olvide, puedes hacerle una camiseta con un mensaje original. Además, tienes dos opciones, elaborarla con tus propias manos y customizarla con rotuladores especiales para ropa o mandar imprimir en ella lo que deseas decirle. ¡Tu elijes!