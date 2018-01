Trucos para sacar el máximo partido a Netflix y HBO

La llegada de Netflix y HBO a nuestras vidas ha supuesto toda una revolución en el consumo de contenidos. Gracias a estas plataformas, ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de todas nuestras series favoritas cuando queramos y de manera legal.

No obstante, existen trucos que las plataformas esconden y que la mayoría de usuarios desconocemos. Controlarlos nunca viene mal, ya que nos pueden ayudar a descubrir nuevas series a las que engancharnos. Por ello, te ofrecemos diez trucos para que saques el máximo partido a Netflix y HBO.

Elimina tus placeres secretos

¿Te avergüenzas que en tu historial aparezca esa comedia tontorrona o esa película mala que a nadie le gusta? La plataforma Netflix te permite borrar tu historial de películas y series vistas con anterioridad. De esta manera, eliminarás cualquier placer secreto que te avergüence. Eso sí, si eliminas el historial, la plataforma tendrá muy difícil ofrecerte un listado de películas y series que se asemejen a tus gustos, pues utiliza tu historial para proponerte contenidos personalizados.

Twitter, tu mejor amigo

Si no te apetece instalar aplicaciones en tu teléfono móvil para estar al tanto de las novedades, Twitter te puede echar una mano. Si eres un fiel usuario de esta red social, deberías seguir a @GallodeNetflix y a @GallodeHBO. Estas dos cuentas se encargan de tuitear todas las novedades que entran en el catálogo español de ambas plataformas.

Existen dos cuentas que tuitean todas las novedades de la plataforma. Foto: Getty Images

Añade IMDb, tráilers y críticas

Netflix, pero solo la versión PC, permite añadir tráilers, información de IMDb y puntuaciones sacadas de páginas (como Metacritic y Rotten Tomatoes) que recopilan críticas de películas y series. ¿Cómo se hace? Descargándote de internet el programa Netflix Enhancement Suite, solo disponible para Chrome.

También existen aplicaciones como Upflix, disponible tanto para Android como para iOS, que te permiten consultar el catálogo de Netflix, enterarte de las novedades o ver qué contenidos nuevos a añadido la plataforma.

No te pierdas nada que no quieras

El catálogo de Netflix es muy extenso, pero sus servidores tienen un límite. Por ello, hay ocasiones en las que el contenido acaba borrándose y no vuelve a estar disponible. La plataforma no nos avisa de manera directa de los contenidos que van a desaparecer próximamente, por lo que corremos el riesgo de que programemos ver un contenido para una fecha determinada y, a la hora de la verdad, ya no esté disponible.

'Narcos' se ha convertido en una de las señas de identidad de Netflix. Foto: Netflix

Para evitar estas situaciones, existe una página web, llamada Unogs, que se encarga de recopilar por país qué contenidos van a desaparecer en cada momento. Y esto solo para Netflix ya que HBO, por el momento, no ha eliminado ningún contenido.

Elimina el buffer

Lo peor que te puede ocurrir cuando estás viendo tu serie o película favorita es que se pare constantemente. Cualquier plataforma de 'streaming' carga el contenido mientras se reproduce el vídeo y, normalmente, si todo marcha bien, no tiene por qué haber ningún problema.

Cuando los datos de descarga son demasiados se forma un cuello de botella que impide cargar los segundos posteriores provocando parones en la emisión. Para evitar que esto ocurra, pulsa Control+Alt+Mayúsculas+S si utilizas Netflix en el ordenador. Por el contrario, si ves Netflix en Apple TV y similares lo que debes hacer es, desde una computadora, acceder a tu cuenta y en Mi Cuenta > Mi Perfil > Configuración de Reproducción marcar Bajo o Automático.

Ver en múltiples plataformas

Netflix y HBO te permiten utilizar diferentes dispositivos sincronizados bajo tu cuenta de usuario. De esta manera, puedes comenzar a ver un contenido en el móvil mientras estás en el autobús y retomarlo en el minuto que dejaste una vez llegues a casa y en cualquier otro dispositivo, ya sea en la televisión, la Tablet o el ordenador.

Tanto Netflix como HBO permiten utilizar diferentes dispositivos para ver los contenidos. Foto: Getty Images

Filtros de protección infantil

Si quieres que los más pequeños de la casa no accedan a ningún contenido poco adecuado para ellos, activa el control parental. En HBO basta con crear un pin de cuatro dígitos en Mi Cuenta > Configuración.

Activar la opción parental en Netflix es un poco más rebuscado. Hay que ir a Mi Cuenta > Configuración > Control Parental para activarlo mediante un pin de cuatro números, similar al de HBO. Una vez hecho esto, tendrás que decidir si la cuenta tiene acceso a contenidos para adultos, para mayores de 12, de 7 o para todos los públicos.

Personalizar los subtítulos

Si consumes una serie o película en versión original, quizás tengas algún problema a la hora de leer los subtítulos tal y como la plataforma los ofrece. Configura los textos como tu quieras. Puedes cambiarlos de color, de tamaño y de fuente.

Para personalizar los subtítulos en Netflix, ya que en HBO todavía no está disponible, tienes que acceder a Mi Cuenta > Mi Perfil > Aspecto de los Subtítulos y es en este apartado donde podrás cambiar el aspecto de las letras a tu gusto.

Los subtítulos pueden ser blancos o del color que tu elijas. Foto: Netflix

Espías fuera

Si tus claves de Netflix están en demasiados dispositivos y no puedes acceder a tu cuenta de manera libre, no te preocupes, existe una solución. Vete a Mi Cuenta > Configuración > Cerrar sesión en todos los dispositivos y en un abrir y cerrar de ojos tu cuenta de Netflix volverá a ser solo tuya. También puedes cambiar la contraseña si no te fías de los dispositivos en los que había estado instalado con anterioridad.

Elimina la cuenta atrás

Como habrás podido comprobar, cuando terminas de ver un capítulo de cualquier serie, Netflix y HBO lanzan una cuenta atrás de 15 segundos en la que, si no tocas nada, se encargan de reproducir el siguiente capítulo de manera automática.

Tanto HBO como Netflix poseen una cuenta atrás entre capítulo y capítulo. Foto: HBO

¿Cómo se elimina la cuenta atrás? De momento, se desconoce cómo eliminar los 15 segundos en HBO. Para eliminar la cuenta atrás en Netflix, lo que tienes que hacer es meterte en una página web llamada Flix Assist y ésta se encargará de eliminar los segundos entre capítulo y capítulo.