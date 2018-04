"El violador de mis yeguas parece normal, pero no lo es", afirma la propietaria de los animales

La propietaria de los animales que han sido agredidos sexualmente en Mallorca explica el caso. La mujer cuenta que un día descubrieron que la potra sangraba por la vagina y un veterinario confirmó que le habían metido un palo. Instalaron una cámara de vigilancia y grabaron al agresor teniendo sexo con ellas sobre una silla.

"Le conozco de vista, en el pueblo nos conocemos todos, y parece un hombre normal, pero desde luego no lo es". María S.P., la propietaria de las dos yeguas que fueron violadas repetidas veces por un hombre en una cuadra de Alcúdia (Mallorca) explicaba así la sorpresa que supuso descubrir que un individuo estuvo introduciéndose por las noches en el recinto para realizar prácticas de zoofilia con los animales, hasta que fue detenido el pasado viernes por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Y parece que no era la primera vez que se producían hechos similares, segun cuenta la misma propietaria de las yeguas. "Hace un par de años en esa cuadra ya pasaron cosas raras. Por las mañanas encontraban cervezas y sillas junto a los animales, y no se llegó a aclarar qué había pasado. Pero ahora nos lo explicamos".

La mujer relataba ayer cómo se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ella es propietaria de una yegua y su cría, y para destetarla decidió instalarlas en estas cuadras, ubicadas en una explotación agrícola y ganadera de Alcúdia, para que estuvieran separadas.

"Una mañana, cuando fuimos a darles de comer, vimos que la cría sangraba por detrás", comentaba la propietaria. "Junto a ella había un palo y latas de cerveza. Llamamos a un veterinario y nos certificó lo que había pasado, le habían introducido el palo por la vagina".



Una cámara en la cuadra

La mujer afirma que no se lo podía creer, pero en las semanas siguientes volvieron a encontrar cervezas vacías y una silla junto a los animales, por lo que decidieron instalar en la cuadra una cámara que se activa con el movimiento. Fue a principios de febrero cuando comprobaron en las imágenes que un hombre se había metido por la noche en la cuadra y había mantenido relaciones sexuales con la yegua subido a una silla.

"En esas imágenes se veía ya muy bien lo que pasaba", explica la mujer, "pero nos aconsejaron que cambiásemos la ubicación de la cámara para poder sacarle bien la cara. Lo hicimos y le volvimos a pillar, esta vez de frente, por lo que se le reconoce perfectamente". Fue entonces cuando lo denunciaron ante la Guardia Civil.

Los agentes del Seprona localizaron posteriormente al hombre, un colombiano de 54 años, y lo arrestaron, acusado de un delito de maltrato animal. La dueña de las yeguas explicaba ayer que sabía quién era.

"Le conozco de vista, porque en el pueblo nos conocemos todos, pero no he coincidido con él. No quiero verle, porque todavía seré yo la que salga en los periódicos. Sé que trabaja y que tiene varios hijos. Parece una persona normal, pero esta claro que normal no es".

Según todos los indicios, el hombre habría repetido las agresiones sexuales a los animales varias veces a lo largo de los meses que estuvieron en la cuadra

María S.P. reconoce que este asunto le ha afectado mucho. "Estoy muy preocupada sobre todo por la potra, porque ahora no se puede acercar nadie a ella. Desde la agresión está histérica y no deja que nadie pase por detrás. Tenemos que sujetarla entre varios para sacarla de la cuadra" La mujer se ha llevado de nuevo a los animales a su casa, en un intento de que recuperen la normalidad