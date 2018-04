Dos hombres armados asaltan la casa del narco gallego Manuel Charlín

Dos encapuchados armados con una recortada asaltaron la vivienda de la familia Charlín en la parroquia de Cálago en Vilanova para agredir tanto al patriarca, Manuel Charlín, como a uno de sus hijos, en concreto a Francisco Charlín. El patriarca del clan y su hijo han apuntado a un supuesto robo de dinero como motivo del asalto y agresión sufrida.

El hecho se produjo en torno a las nueve de la mañana y en la vivienda se encontraba también la actual pareja del padre, que saltó por la ventana de la casa al escuchar el tumulto generado. Los asaltantes, de origen sudamericano, se han dado a la fuga.

Tras agredir primero a Manuel Charlín, de 85 años. los encapuchados armados con una escopeta recortada también golpearon a su hijo. Todo ello en apenas cinco minutos.

Francisco salió a la calle con la cara ensangrentada pidiendo auxilio, personándose allí la Policía Local de Vilanova y la Guardia Civil.

Ambos han tenido que recibir atención sanitaria en el Hospital do Salnés. Pasada la una de la tarde, el Sergas ha confirmado que el patriarca de los Charlines fue dado de alta con policontusiones y traumatismo y su hijo Francisco queda en observación, pendiente de evolución, con policontusiones y traumatismos.



"Les iban a robar dinero"



Según han informado a Europa Press fuentes policiales, agentes de la Policía Local de Vilanova de Arousa fueron los primeros en llegar a la vivienda donde sucedieron los hechos. Los agredidos manifestaron a los agentes que "les iban a robar dinero", han puntualizado las mismas fuentes.

La Policía Local realizó una primera inspección de la vivienda y procedió a comprobar si los autores estaban en las proximidades. Posteriormente se ha hecho cargo de las pesquisas la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido e indentificar y localizar a los autores del asalto y la agresión.

Manuel Charlín, ha recibido el alta hospitalaria en la mañana de este miércoles tras ser atendido de las lesiones que presentaba después de ser agredido, junto a uno de sus hijos, en el asalto a su vivienda en Vilanova.

Este, de 56 años, se quedó ingresado en observación en el servicio de Urgencias del Hospital do Salnés pendiente de evolución. No obstante, su estado no reviste gravedad.

Precisamente, hace apenas una semana, el viejo Charlín, que pasó casi 20 años entre rejas por tráfico de drogas a gran escala y blanqueo de capitales-, volvía a la actualidad de mano de la serie "Fariña". En esta ocasión, Antena 3 emitía una entrevista al patriarca tras el capítulo 5. En ella, Manuel Charlín recordaba entre risas las palizas que se producían en tiempos del contrabando de tabaco.

Preocupado además por limpiar su imagen como padre, borraba la sonrisa para lanzar su dardo: "En esa serie dicen que yo había forrado a los hijos a hostias y eso es una mentira como una casa". Esta es la piedra en su zapato, su imagen como padre. Por eso, insistía: "A ningún hijo tuve necesidad de pegarle porque fueron trabajadores; tuvieron un maestro".