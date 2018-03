La Policía niega cualquier vínculo entre las tres desapariciones de mujeres en Asturias

La Guardia Civil y la Policía Nacional descartan vínculos que conecten las desapariciones de tres mujeres que han coincidido en el tiempo y en muy poco espacio en los últimos días en Asturias. De las investigaciones para seguir el rastro de las tres extraviadas en los últimos días en Navia, Castrillón y Gijón no se deduce ninguna relación ni móvil delictivo y, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Asturias, tampoco se ha hallado ningún indicio "que haga sospechar que sus desapariciones hayan sido forzadas y no voluntarias". Los dos cuerpos policiales aclaran, no obstante, que mantienen abiertas "todas las hipótesis" y que "continúan intensamente con las investigaciones que permitan dar con el paradero de las tres mujeres desaparecidas".

La inexistencia de pruebas que vinculen entre sí a las víctimas hace sospechar a los investigadores que las desapariciones no han sido "provocadas por la actuación de un grupo de delincuentes" y que por tanto "en modo alguno deben ser motivo de alarma", lo que hace a las fuerzas de seguridad animarse a trasladar un mensaje de "tranquilidad a la ciudadanía".

Las tres desaparecidas, una el 13 de febrero en Navia, dos hace tres y cuatro días en Castrillón y Gijón, tienen edades similares, en el entorno de los 40 años, y en los dos casos más recientes han sido hallados sus vehículos, el de la castrillonense en las inmediaciones de la playa de Santa María del Mar y el de la desaparecida en Gijón en la zona del Rinconín.

Lorena Torre García

El operativo de búsqueda de Lorena Torre García, la gijonesa del barrio de El Coto cuya pista se perdió en la tarde noche del pasado jueves, ya se efectuaba por tierra y aire y ayer se amplió a la mar. La lancha de Salvamento Marítimo rastreó sin éxito la zona hasta la playa de La Ñora, sumando así sus esfuerzos a los del helicóptero de Bomberos de Asturias, que ya formaba parte del contingente de búsqueda. La desaparición de la mujer, de 40 años y sobrina del exconsejero socialista de Industria Graciano Torre, fue denunciada por sus padres, con los que residía. La última pista es su coche, que fue hallado aparcado frente al restaurante Bellavista, en las inmediaciones del Rinconín. Los familiares de la desaparecida siguieron ayer recibiendo incontables muestras de ánimo a través de las redes sociales.



Concepción Barbeira Mariño

Las pesquisas también continúan por tierra, mar y aire en el entorno de la playa castrillonense de Santa María del Mar, donde fue hallado el vehículo de Concepción Barbeira unas horas después de su desaparición. Falta de su domicilio en Naveces (Castrillón) desde la mañana del viernes y ayer concluyó sin datos significativos una nueva batida con intervención de los buzos de la Guardia Civil y del helicóptero de los bomberos, además de contingentes de Protección Civil y la Policía Local de Castrillón. La mujer salió de su casa el viernes por la mañana, al mismo tiempo que su marido. Se dirigía supuestamente hacia su puesto de trabajo pero nunca llegó. Cuando fue hallado, su coche estaba abierto y tenía dentro el bolso y otras pertenencias de la mujer, que reside en San Adriano con su esposo y su hija de 8 años.



Paz Fernández Borrego

La tercera desparecida en Asturias en los últimos días está a punto de cumplir tres semanas sin indicios sobre su paradero. Se llama Paz Fernández Borrego, tiene 43 años y reside en Gijón. Fue vista por última vez, en compañía de su perro, en una calle del casco antiguo de Navia a última hora del 13 de febrero. La señal emitida por su teléfono móvil se perdió en la Sierra de Panodres, en el interior del municipio naviego.