La supuesta víctima de los jugadores de la Arandina declara hoy ante la jueza

La supuesta víctima de abuso sexual por parte de tres jugadores del Arandina tendrá que declarar hoy ante la jueza.

La menor no había sido citada en un principio, pero las nuevas pruebas presentadas por otras dos menores, pone en duda su versión.

La jueza también tendrá que decidir si cita a un cuarto jugador de la Arandina, quien, según radio Aranda, se ha presentado voluntariamente en los juzgados. Quiere aclarar que, efectivamente, es él quien aparece en los videos, pero que no fue partícipe, ni testigo, de ningún episodio sexual. Ahora la defensa intenta demostrar que los sospechosos no conocían la edad de la joven, aunque prueben que no hubo abusos, mantener relaciones sexuales con una menos de 16 años es delito.

Se trata de un cuarto jugador de la Arandina y, según la información de la emisora recogida por Europa Press, ha decidido comparecer voluntariamente ante el juzgado.

Lo quiere hacer para declarar que efectivamente es él quien aparece en el vídeo grabado por la menor denunciante el 24 de noviembre en el piso que compartían sus tres compañeros de equipo, pero que durante su presencia en el domicilio ni fue partícipe ni testigo de ningún episodio de carácter sexual, refleja la web de la emisora.

Por el contrario, señala la información de la emisora, su presencia no es mencionada por la menor en el relato de los hechos que efectúa en su denuncia ante la Policía, en el que refiere que sube al piso con uno de los jugadores y posteriormente llegan sus dos compañeros.

Asimismo, no se hace alusión a ninguna otra presencia hasta que una de las testigos menores de edad indica la existencia del video musical en el que se aprecia un cuarto joven además de los tres investigados.