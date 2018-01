La autopsia descarta el atropello accidental

No hubo atropello accidental. La autopsia preliminar descarta que Diana Quer muriese por un atropello accidental, tal y como declaró 'El Chicle' ante la Guardia Civil y versión en la que se ha mantenido hasta ahora.

La primera conclusión de análisis del cuerpo de la joven madrileña, que avanza ABC, es clave al desmontar el testimonio de José Enrique Abuín. Precisamente hoy se encuentra en el juzgado de Ribeira, donde ha sido citado por el juez del Nº1 de Instrucción. Según ha trascendido, ha decidido acogerse a su derecho a no declarar, como ya hiciera ante la juez de guardia. Una decisión que se enmarca en la prudencia ante la previsión de que la autopsia desmontase su declaración, que fue la siguiente:

"Salí a robar gasoil. Estaba por el supermercado Eroski de A Pobra cuando dí marcha atrás rápido y fuerte y entonces noté que golpeaba algo fuerte; me bajé del coche y me encontré a una chica debajo.

La toqué y estaba muerta. Se había dado con la cabeza en el bordillo y no respondía. Me asusté porque estoy en libertad condicional por un tema de droga y me habrían metido a la cárcel. La puse en el asiento del copiloto y la llevé al polígono de A Pobra, cerca de la autovía del Barbanza.

Volvi a casa pero no me quedé tranquilo, así que regresé a por el cuerpo. Lo subí al coche y lo trasladé al puerto de Taragoña, donde lo tiré".