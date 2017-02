Fallece la madre del menor que hirió a cinco alumnos en un instituto de Villena

La madre del menor de 17 años detenido el pasado viernes por apuñalar a cinco compañeros de clase en un instituto de Villena (Alicante) ha sido encontrada muerta esta mañana. La mujer, de 57 años, estaba enferma y precisamente se barajó como factor que podría haber desencadenado la reacción del estudiante el mal momento emocional que el menor estaba atravesando en su ámbito familiar debido a la grave enfermedad que padecía su madre.

El menor continúa ingresado en el Hospital Comarcal Vega Baja en Orihuela, donde existe una Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil cuyos especialistas estudian la situación del joven.

Seis heridos por arma blanca

El joven que ha perdido hoy a su madre sembró el pánico el viernes en el Instituto Las Fuentes de Villena cuando hirió con un cuchillo a cinco compañeros de segundo de Bachillerato mientras se encontraban en el aula. El suceso se produjo a segunda hora, pasadas las 9.00, cuando la profesora de Historia estaba impartiendo su clase.

Así, fueron seis los heridos por arma blanca que tuvieron que ser atendidos, incluyendo al propio joven. Tres sufrieron crisis de ansiedad y heridas cortantes de carácter leve en brazos, piernas y abdomen, siendo el caso más grave el de la estudiante que recibió dos cuchilladas por la espalda, una de ellas a escasos centímetros del riñón.

Varios compañeros de clase del joven contaron que ya había protagonizado varios incidentes el el aula durante todo el curso.

"Creo que ha pensado 'tengo que hacerlo y hoy es el día"

Un compañero de clase del joven ingresado en el centro hospitalario contó a los medios de comunicación cómo redujo al agresor y evitó que hubiera más heridos. Este chico, de 17 años, que cursa segundo de Bachillerato junto al detenido, le hizo frente cuando le vió entrar al aula portando un cuchillo de cocina y profiriendo gritos ininteligibles.

El joven practica artes marciales y precisamente este conocimiento de defensa personal le permitieron reducir al agresor después de que éste ya hubiera logrado herir a varios compañeros. Él mismo sufrió un corte en el costado por el que tuvo que recibir sutura.

"Primero lo he visto a las 8.00 horas en el parque que hay frente al instituto pero sin cuadernos ni libros. Le he preguntado si no iba a entrar a clase y me ha dicho que se tenía que ir al médico" indicó Alejandro Vinader, quien añadió que "todavía no puedo creermo lo que ha ocurrido. Jamás podría haberlo imaginado ni yo ni ninguno de mis compañeros".