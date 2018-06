David Fernández: "Llegar aquí me ha costado sangre, sudor y lágrimas"

El ceheginero será el primero que estrene el traje de luces en el municipio, ya que ni Pepín Liria ni Antonio Puerta pudieron hacerlo ante sus vecinos.

El ceheginero David Fernández tomará la alternativa el próximo domingo en la Corrida de la Región. Será el primer novillero del municipio que tome la alternativa en la plaza de su pueblo. Junto a Fernández, se han doctorado en tauromaquia los cehegineros Pepín Liria y Antonio Puerta.

Será el quinto diestro que debute como torero en el centenario coso taurino –anteriormente la tomaron Talavante, Antonio José López ´El Rubio´, Maera y Conchi Ríos–, y Chipé Producciones ha preparado para la ocasión una corrida del más alto nivel con Enrique Ponce y David Fandila 'El Fandi' completando el cartel. Los toros serán de Guadalmena y el festejo dará comienzo a las siete de la tarde.

P Se acerca el gran día. ¿Le ha costado mucho que llegara este momento?

R Sangre, sudor y lágrimas. La carrera de novillero es muy dura y llegar a tomar la alternativa cada vez es más difícil.

P ¿Con cuántos festejos llega a la alternativa?

R El número es prácticamente lo de menos, pero estarán alrededor de cuarenta novilladas sin picadores y cuarenta y siete novilladas picadas, que la verdad que para la situación de crisis tanto social como económica, es un número bastante amplio. Sobre todo por los triunfos importantes que he obtenido, cierro una etapa como novillero muy positiva.

P ¿Cuánto tiempo ha estado como novillero?

R Han sido diez años: cinco sin caballos y estos últimos cinco, que han sido con caballos.

P Nació para torero.

R Siempre se dice... Yo creo que sí, que torero se nace. En mi familia no ha habido precedentes, nadie se ha dedicado a este mundo.

P ¿Ha sido duro conseguir este cartel?

R Lo ha montado la empresa. Seguro que económicamente habrá sido muy duro para ellos, porque es un festejo muy caro, vale mucho dinero todo –los toros, seguros, picadores...–; montar un festejo hoy en día es muy complicado por el enorme desembolso económico que tiene. Además, siempre se asume un riesgo, ya que tiene que entrar mucha gente a la plaza para poder cubrir esos gastos. Seguro que a la empresa le ha costado un mundo, aunque a mí como torero también me ha costado mucho esfuerzo.

P Debuta con un padrino y un testigo de postín, que se lo pondrán más difícil todavía.

R El que no me lo va a poner fácil es el toro, seguro. Estoy muy feliz con el festejo; se trata de un cartel muy rematado, y es un sueño tomar la alternativa en tu pueblo, sobre todo, y con dos figuras. Para un novillero es un sueño, es lo máximo.

P Al ser en su propio pueblo, más responsabilidad aún.

R Creo que si la sabes gestionar es un aliado, porque todos los toreros tienen esa responsabilidad. De hecho, que sea en mi propio pueblo está siendo muy bueno para mí; te hace mentalizarte y entrenar más. Pero siempre hay responsabilidad, y, si cabe, en tu pueblo, con tu gente, pues mucho más.

P ¿Sueña con una faena de triunfo?

R Siempre se sueña, aunque estés sólo en el campo; y si es en tu alternativa y en tu plaza, mucho mejor. Pero los sueños van mucho más arriba que una faena.

P ¿Qué le parece la ganadería?

R A mí me gusta el toro que embiste, ya sea de Vitorio, Adolfo o de Guadalmena. En este sentido, creo que se trata de una ganadería buena, en la que los toros salen embistiendo, y a buen seguro que, a poco que se dejen los toros, vamos a disfrutar todos.

P A partir de ahora comienza otra cuesta arriba.

R Toda mi carrera ha sido una cuesta arriba, pero es cierto que cuando tomas la alternativa se empina un poco más, porque ya tus compañeros son figuras de primera línea y competir contra ellos es muy difícil. Pero, por muy difícil que sea, no hay nada imposible y siempre lucharé por cumplir mi sueño.

P No hay apoderado a la vista.

R Por el momento no, pero hay gente que me ayuda y taurinos que me apoyan.

P ¿Alguna persona para agradecerle su apoyo en este momento?

R Uno no, hay muchos. No me gusta nombrar porque siempre te dejas a alguien, pero ellos saben muy bien quienes son.