Las tradiciones del Domingo de Ramos

Este 25 de marzo tendrá lugar el Domingo de Ramos, y con él se considera que da inicio oficialmente la Semana Santa 2018. Este es un día en el que se multiplican las procesiones a lo largo de toda España, tanto en las grandes ciudades como en las localidades más pequeñas.

En esta fecha tan señalada se honra el día en que Jesús entró triunfante en la ciudad de Jerusalén. Una gran muchedumbre fue a las puertas de la ciudad a aclamar a Jesucristo en su llegada, pues habían escuchado hablar de sus obras y milagros; algunos de ellos ya habían asistido a sus parábolas y se encargaron de ensalzar lo milagroso de sus actos entre la población, por lo que la expectación era máxima.

En aquellos momentos, la ciudad se encontraba llena de gente, puesto que multitud de peregrinos judíos se habían desplazado allí para celebrar la Pascua judía. Al llegar Jesús, la gente se agolpó a su alrededor y equipados con ramas de olivo y de palmera y extendiendo sus mantos en el suelo, alfombraron el camino para el Mesías. La gente, además, exclamaba "¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!".

La celebración del Domingo de Ramos tiene dos momentos destacados. Por una parte, la celebración de la vida o triunfo de Jesús mediante la procesión de los ramos; y por otro, la conmemoración de la muerte de Jesús con la lectura de la Pasión.

En cuanto a las tradiciones más significativas que se celebran el Domingo de Ramos, cabe señalar que es habitual que la procesión de ramos empiece en alguna iglesia secundaria y finalice en un templo importante. Esta meta final representa la llegada de Cristo a la ciudad de Jerusalén.

En cuanto la procesión llega a su destino, se bendicen los ramos. Después se procede a la Eucaristía y a la lectura del evangelio, que corresponde a los capítulos de la Pasión de Cristo, en los que se rememoran los distintos calvarios por los que tuvo que pasar el Mesías, desde que celebró la Última Cena hasta que murió crucificado y resucitó tres días más tarde.

Por otra parte, si hablamos de tradiciones en esta señalada fecha es imposible no hacer referencia al refrán "Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos". Ese dicho popular hace referencia al hecho de que esta jornada se considera una fecha especial y muy significativa en la que se aprovecha para lucir las mejores galas, una costumbre que en muchas familias se sigue manteniendo.