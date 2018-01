OT 2017: La actuación de Amaia de la que todo el mundo habla

Amaia Romero fue la verdadera protagonista de la gala 9 de "Operación Triunfo 2017". Con su interpretación del tema 'Shake it out' (Florence and the Machine). Con una gran escenografía, la concursante navarra consiguió meterse en el bolsillo al público y al jurado. "Has estado apoteósica, sublime, exquisita, la rehostia", señaló Mónica Naranjo tras la actuación. Una noche redonda en la que le cantaron el cumpleaños feliz por su 19 cumpleaños. Aitana consiguió ser elegida la favorita del público, imponiéndose a Alfred y Amaia y convirtiéndose en la primera y la última favorita del público en el programa.

La despedida de Cepeda tras cinco nominaciones fue otro de los momentos más importantes del programa. Roi consiguió el favor del público y se quedó en la Academia con el 73% de los votos. El otro drama de la noche se produjo en las nominaciones. Alfred, Mireia, Nerea y Agoney fueron los cuatro concursantes propuestos por el jurado para abandonar el concurso. Los profesores salvaron a Mireia y los compañeros a Alfred así que el duelo final de las nominaciones tendrá lugar la semana que viene entre Nerea y Agoney, íntimos amigos en el programa.