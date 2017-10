José María en ´GHR´: "Cuando la parte de arriba se inunda, yo me alegro; que se jodan"

Un debate sobre el cambio climático en el programa Gran Hermano Revolution entre José María Pérez, el concursante de Torre Pacheco, y Maico, el italiano que reside en Murcia, ha dejado varios comentarios polémicos: "Cuando en la parte de arriba, donde vive Miguelico (que es de navarro) o Pilar (que es de Zaragoza), se inunda todo yo me alegro", ha dicho José María. "Yo me alegro, yo me alegro por no pasar agua", ha insistido el concursante, que es agricultor de profesión.

"¡Que se jodan y si me ven me la pela! Yo me alegro. No quiero que nadie se muera ni nada, pero me alegro. ¡Por no pasar el agua! Es vergonzoso", ha señalado el joven. "Si sobra agua pásala para abajo, que hay Murcia. Pero no, ellos prefieren que se desborde y se pierdan sus plantaciones y su ganado", ha asegurado José María, en una discusión grabada por el canal 24 del 'reality'.

Los comentarios han generado críticadas en las redes sociales y muchos seguidores del programa ya han solicitado su expulsión disciplinaria.

El pachequero José María López lograba ingresar en la célebre casa de Guadalix de la Sierra en la última selección gracias a los votos del público. El joven fue uno de los cien concursantes que entraron a la casa y en la primera ronda tuvo que marcharse, pero la audiencia le dio una segunda oportunidad.