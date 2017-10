Hasta Superman dijo "es la primera vez que me pasa"

Siempre se habla de los problemas de las mujeres con respecto al sexo, como dando por hecho que los hombres siempre están dispuesto sea la hora que sea, en cualquier lugar y cualquier circunstancia. Pero, aunque parezca mentira, no siempre es así. Ellos también pueden pasar por momentos de inapetencia sexual, de bajo rendimiento o tener dificultades para tener una erección; y no pasa nada, siempre que se busque solución. No eres un superhéroe, es normal que no estés a tope a todas horas.

Los problemas masculinos más frecuentes son: la falta de deseo –sí, en serio–, la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Un bajón de libido puede ser consecuencia de un tratamiento médico, por ejemplo. En este caso, no te preocupes, todo volverá a la normalidad cuando lo dejes. Si estás pasando por una temporada complicada con tu pareja (celos, discusiones, rencores) tendréis que intentar solucionarlo hablando de lo que cada uno siente, y ya verás cómo volverás a tener deseo y podrás disfrutar de sexo de reconciliación.

El estrés puede ser otro motivo de esa falta de ganas. El trabajo, la familia o la rutina hacen que haya días en los que no estés para nada; en este caso, los afrodisiacos son una ayudita bienvenida, y son naturales, a base de plantas estimulantes, y en general bastan con unas gotas mezcladas con agua para subir la libido.

Los problemas de erección son algo más complejos ya que pueden tener un origen médico, pero si se trata del típico gatillazo, no es nada de lo que haya que preocuparse. Que te haya pasado una vez no significa que seas menos hombre. Para quedarte más tranquilo puedes usar un gel estimulante que favorece el riego sanguíneo o ver una película erótica junto a tu pareja para ponerte a tono. Si aún así no consigues una erección satisfactoria, consulta con tu médico para descartar un fallo orgánico.

Por su parte, la eyaculación precoz cuando no es habitual (en tal caso debe tratarse con un profesional), la que ocurre cuando estás con una nueva pareja o después de estar un tiempo sin tener relaciones, es normal. Las ansias por dejarla satisfecha pueden hacer que no aguantes. En tal caso, el uso de un gel, spray o unos condones retardantes te darán unos minutos más de placer.

