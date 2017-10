Te llevamos gratis al espectáculo Symphonic of Pink Floyd en El Batel

SYMPHONIC of PINK FLOYD, un espectáculo estremecedor, interpretado por un elenco de extraordinarias y poderosas voces de primer nivel que, acompañadas por la One World Symphonic Orchestra y una potente y selecta Rock Band formada por músicos que has girado por todo el mundo con artistas como Simple Minds, George Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, Rick Wakeman, etc., se unen para interpretar las obras y los éxitos de PINK FLOYD, la banda de rock sinfónico más grande de la historia.

LA OPINIÓN te lleva a verlo el próximo viernes 20 de octubre en el Auditorio El Batel de Cartagena. Tienes hasta el jueves 19 a las 10:00 de la mañana para participar.

Para participar en el sorteo de un pase doble solo tienes que seguir los siguientes pasos:



1. Hazte fan de la página http://facebook.com/laopiniondemurcia.es



2. Compartir la siguiente publicación en Facebook



3. Contarnos en los comentarios con quién te irías al concierto.

Tienes hasta el próximo jueves a las 10:00 de la mañana para participar. A partir de esa hora mencionaremos en la publicación al ganador de las entradas, que tendrá que ponerse en contacto con LA OPINIÓN para retirar el premio.

¡Mucha suerte!