El viaje a República Dominicana de LA OPINIÓN ya tiene dueña

María Azucena ha resultado la ganadora del viaje a República Dominicana que sorteaba LA OPINIÓN entre sus lectores.

La afortunada dueña de este premio volará con la persona que ella elija hasta este paradisíaco destino en el que podrá disfrutar de las espectaculares playas del Caribe durante seis días.

María Azucena se desplazó para recoger su premio hasta el edificio de LA OPINIÓN, donde confesó que ha trabajado en una agencia de viajes, pero que nunca ha cogido un avión, por lo que se siente "súper emocionada, nunca he ganado un concurso. Aún no me lo creo".