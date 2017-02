Marta García, en Chester: "Me afectó la muerte de Bimba Bosé, me apoyaba en ella"

Marta García, la periodista murciana que volvió a la televisión tras superar un cáncer de mama, se sentó ayer en el sofá de 'Chester Survive' para hablar con Risto Mejide sobre su lucha contra la enfermedad.

Durante la entrevista, la presentadora de 7TV Región de Murcia ha contado que cuando se enteró de la muerte de Bimba Bosé lo sintió "muchísimo". "Me afectó porque yo me he apoyado en ella, sin ella saberlo", afirmó. La periodista añadió que, tras enterarse de su enfermedad, le gustaba ver vídeos de la modelo por su "actitud positiva y su fuerza".

Marta también explicó que para ella lo peor del cáncer que ha superado fue "perder el pelo". Cuando se enteró de que iba a recibir un tratamiento de quimioterapia lo primero que preguntó fue precisamente eso, si iba a perder su melena. "Piensas que a ti no se te va a caer, pero efectivamente se te cae", dijo.

Además, la murciana compartió con todos los espectadores un vídeo en el que se la ve cortándose ella misma el pelo. Aseguró que, aunque en la secuencia aguantó el tipo y se la ve sonriendo, luego se "pegó la llantera".

La presentadora decidió volver a su trabajo apenas unos meses después de someterse a un fuerte tratamiento contra el cáncer: "Todavía la palabra cáncer es un poco tabú y no estaba segura de volver". Pero después pensó que era la misma persona, con el mismo talento y que el pelo "no debía ser un impedimento".