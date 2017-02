Cortan la luz a un hombre de 83 años y se la restituyen 15 días después

José tiene 83 años, vive en Alicante y ha estado dos semanas con la luz cortada. El hogar del anciano, vecino del barrio alicantino de Virgen del Carmen, que llevaba 15 días sin luz, cuenta desde esta mañana con el sistema de suministro eléctrico ya repuesto y en breve habrá energía en su casa, según acaba de confimar la compañía eléctrica.

El hombre, José Tejedor, sufre ceguera parcial, está solo y sin recursos, y según denunció al diario Información (del mismo grupo editor que La Opinión) su cuidadora actual, Ana Isabel Casas, la persona que anteriormente le atendía se quedaba con el dinero destinado a pagar las facturas de suministro eléctrico, teléfono y agua.

Desde la compañía eléctrica, que ha lamentado la situación del anciano, han indicado que el hombre no tenía contrato desde el año 2013, por lo que en el sistema no figuraba al dársele de baja en su momento por impago, por lo que se le había retirado el contador. "Desde entonces no nos aparecía como cliente y tampoco el contrato al no existir un enganche directo ya que tendría que haberse dado de nuevo de alta", explican desde la eléctrica, que confirma que, como le habían dicho a la actual cuidadora, "la luz llevaba tiempo enganchada de manera ilegal y la habían cortado al dejar de pagar los recibos".

Durante la mañana, la empresa distribuidora ha dado de alta el punto de luz instalando el contador y la comercializadora ha realizado la contratación a la vez que han hablado con el Ayuntamiento para que José sea incluido en el listado de clientes vulnerables. El Ayuntamiento ya anunció ayer que se hará cargo de la deuda que provocó el corte de suministro, que asciende a 1.500 euros.