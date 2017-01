Un bebé es hospitalizado 3 días tras usar una crema de Peppa Pig

Una madre australiana ha denunciado en su cuenta de Facebook que su hijo, un bebé de 3 meses, ha estado hospitalizado tres días por erupciones y quemaduras causadas por una crema protectora de Peppa Pig.

En la publicación, Jessie Swan cuenta que su bebé "no ha estado al sol, sino al aire libre" y que por eso le puso el protector. Además deja claro que las quemaduras son una reacción de la crema y no una irresponsabilidad suya: "Esto no es sol, esto es una reacción a la crema, así que la gente puede dejar de comentar lo irresponsable que soy... por favor, como si fuera a dejar un bebé en el sol".