La AEMET desactiva el aviso amarillo para la Región

Las tormentas no pillaban por sorpresa a nadie. Y si lo hacían, desde luego nadie podía afirmar que la Agencia Estatal de Meteorlogía -y este propio diario a través de su información- no había avisado durante los días precedentes. El aviso amarillo no quedaba en nada y las precipitaciones caían con fuerza a partir de cierta hora de la tarde. Aunque el Noroeste y el Altiplano se llevaron la peor parte, también otros municipios de la Región y Murcia y sus pedanías se veían sacudidas por el agua.



Los cortes de carretera, los desprendimientos en la carretera que une Socovos con Benizar, las riadas en plena calle en Caravaca o el desborde del Segura a su paso por Elche de la Sierra, eran algunas de las noticias más relevantes de la madrugada o incluso de esta misma mañana. Sin embargo parece que, una vez más, y como reza el dicho, tras la tormenta ha venido la calma, pues la AEMET ha desactivado el aviso amarillo para la Región y no se prevé que hoy pueda ocurrir ninguna nueva incidencia, al menos ninguna relacionada con la climatología.