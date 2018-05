'Eurovisión 2018': estos son los grandes rivales de España

Alfred y Amaia representarán a España en Eurovisión el próximo 12 de mayo. Sin embargo, no son los únicos que quieren llevarse el máximo galardón del festival de la canción de Europa . Entre todos los participantes de esta edición hay algunos que destacan más que otros y que son los rivales principales del dúo español.

Madame Monsieur (Francia)

El dúo francés, formado en 2013 por Jean-Karl Lucas y Emilie Satt, presentará 'Mercy'. Esta emotiva canción cuenta la historia de una bebé nigeriana que nació en una patera durante una misión de salvamento en el Mediterráneo. Un argumento muy actual debido al tema de los refugiados.

Ermal Meta y Fabrizio Moro (Italia)

Los italianos ganaron el festival de San Remo y por ello estarán representando al país transalpino. 'Non mi avete fatto niente' es el tema escogido para su participación en Eurovisión 2018. La canción recoge otro argumento de rigurosa actualidad: los últimos ataques terroristas en Europa.

Saara Aalto (Finlandia)

La representante de Finlandia lleva dando mucho que hablar desde que versionó su canción en todos los idiomas que compiten en Eurovisión 2018. El tema en cuestión es 'Monsters' y la interpretación a piano está disponible en su canal de YouTube.

Yulia Samoylova (Rusia)

La cantante consigue por fin viajar representando a Rusia. El pasado año estuvo a punto de hacerlo, pero su actuación en Crimea hizo que Ucrania le prohibiese viajar a Kiev para actuar en Eurovisión 2017. Además, sufre una atrofia muscular espinal, por lo que actuará en silla de ruedas interpretando 'I Won't Break'.

SuRie (Reino Unido)

La candidata de Reino Unido interpretará en Eurovisión 2018 'Storm', un tema escrito y compuesto por Nicole Blair, Gil Lewis y Sean Hargreaves. Su nombre real es Susanna Marie Cork, una cantante, actriz y compositora que vuelve al festival, ya que estuvo en anteriores ediciones como corista de los representantes de Bélgica Loïc Notet y Blanche.

Michael Schulte (Alemania)

El cantautor representa a Alemania tras haberse hecho conocido en la música a través de YouTube. Después se hizo popular en su país en 'La Voz' alemana y logró el pase a Lisboa en la final de 'Unser Lied für Lissabon'. Su canción sentimental, 'You let me walk alone', será la protagonista de su actuación en Eurovisión 2018.