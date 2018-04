Saray, fuera de 'Supervivientes' por mal comportamiento

No hay semana que no suceda algo en la isla de 'Supervivientes'. Saray Montoya ha sido la gran protagonista de los últimos días del espacio. Después de querer volver a España, finalmente decidió no hacerlo y permanecer en el 'reality'.



Sin embargo, su participación no ha durado mucho. En la última emisión de 'Supervivientes' fue expulsada por una "conducta inapropiada". El presentador Jorge Javier Vázquez inició la velada dando la noticia: "Anoche Saray, tras una fuerte discusión con Romina Malaspina, manifestó una conducta inapropiada dándole un tirón de pelo y un par de pisotones".





El presentador intentó suavizar su marcha: "Sabemos que fuiste objeto de provocaciones durante todo el día por parte de tus compañeros, especialmente de. En estos casos, como pasa en todos los deportes, la reacción se penaliza más que la provocación". Además,agregó quehabía "traspasado la línea".La concursante expulsada reconoció su error y entendió la decisión. Cuando el presentador se lo comunicó a los demás participantes mostró un vídeo del comienzo del conflicto. En élafirmaba sobre: "Mi objetivo es lograr que las dos me quieran pegar". Después empezó a contar lo que había ocurrido, perola cortó y terminó por comunicarle que estaba nominada.' también dio a conocer los cinco nominados para dejar el 'reality'. Además de, los otros elegidos fueron