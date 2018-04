Paula Vázquez: "La Guardia Civil se aprovechó de mí"

Paula Vázquez se encuentra en estos momentos presentando la vuelta de ´Fama´ a la televisión. Este jueves 6 de abril ha visto la luz una entrevista en el diario El Mundo y acusa gravemente a la Guardia Civil.

La presentadora denunció a un fan que la estaba acosando, pero ha perdido la confianza en este cuerpo por su forma de proceder en aquella situación. "Era una denuncia de hace más de un año a un hombre que ya no me molestaba. La Guardia Civil no había hecho nada, pero justo el día que presentábamos el programa filtraron esta detención y mintieron diciendo que era una denuncia reciente", comienza Vázquez.

Después critica la actuación: "La Guardia Civil se aprovechó de mí para publicitarse. Ha sido muy oportunista y no volveré a recurrir a ella, sólo a la policía". Además, Vázquez ha dado otros titulares y ha asegurado que tiene pensado escribir una novela para explicar por qué se alejó de las cámaras: "Un día sacaré un libro y lo contaré, pero aún no tengo ganas de que me crucifiquen. No me vetó una persona concreta ni ha habido una mano negra, pero sí muchos intereses".