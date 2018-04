Cambiemos contradice a los catalanes y no participará en el manifiesto ProSoterramiento

El grupo municipal Cambiemos Murcia en el Ayuntamiento de la capital ha querido desmarcarse esta mañana de las palabras de uno de los organizadores del viaje que están preparando ciudadanos catalanes a Murcia para participar en la concentración de mañana en las vías de Santiago El Mayor y que llega a decir en un vídeo publicado por LA OPINIÓN que tienen prevista la lectura de un manifiesto el domingo junto a la Plataforma ProSoterramiento, vecinos y Cambiemos Murcia.

Tanto el portavoz de Cambiemos, Nacho Tornel, como su concejal Sergio Ramos han negado que tengan previsto participar en ningún manifiesto con los ciudadanos catalanes que llegarán mañana a Murcia y dicen que "no entendemos de dónde se han sacado ésto".

En este mismo sentido, la Plataforma ProSoterramiento también se ha desmarcado y su portavoz, Joaquín Contreras, asegura que no leerán ningún manifiesto el domingo y que "no queremos que se nos relacione con ningún partido político, ni Cambiemos, ni Ahora Murcia, ya que lo que nos caracteriza es la independencia". Las palabras de Contreras contrastan sin embargo con las manifestadas por el organizador catalán y con el programa de actividades que están difundiendo varios miembros de la Plataforma a través de redes sociales y en el que está fijada la lectura de un manifiesto el próximo domingo a las once de la mañana.