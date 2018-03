El abordaje quirúrgico y la prevención, claves en la lucha contra el cáncer de colon

El cáncer colorrectal es el tumor maligno más frecuente en España y el segundo de mayor mortalidad, tanto en hombres como en mujeres. En España se diagnostican 32.000 nuevos casos al año y por esta causa fallecen más de 14.000 personas anualmente. A pesar de su incidencia y mortalidad, es uno de los más abordables y, diagnosticado a tiempo, es curable en más del 90% de los casos.

Se recomienda iniciar su prevención a partir de los 50 años de edad, "aunque en los pacientes considerados de alto riesgo por antecedentes familiares o personales que aumenten el riesgo o sospecha se aconseja iniciar la prevención antes", advierte el doctor Antonio Sánchez, jefe del Servicio de Aparato Digestivo de Hospital Quirónsalud Murcia. Para su prevención se pueden efectuar diferentes tipos de exploraciones, siendo el test de sangre oculta en heces el más utilizado. "Un resultado positivo en este test deberá continuarse con una colonoscopia de confirmación diagnóstica", aconseja el especialista, "y si el test es negativo, se recomienda repetirlo a los dos años".

La gran mayoría de los cánceres de colon son esporádicos, siendo los hereditarios la minoría. Las personas con un familiar de primer grado con cáncer tienen un riesgo más alto de padecerlo, al igual que haber tenido un cáncer previamente o determinado tipo de pólipos antes de los 60 años. También está constatado que el peligro aumenta con la edad: el 90 % se diagnostican a partir de los 50 años y, a medida que se envejece, se incrementa.



Síntomas inespecíficos

Es importante saber que en algunos pacientes el cáncer de colon puede presentarse inicialmente sin síntomas. "Por ello", indica el doctor Antonio Sánchez, "son muy importantes los programas de diagnóstico precoz ya que los síntomas del cáncer de colon pueden ser muy inespecíficos y presentarse, por ejemplo, como un cambio en el hábito intestinal con diarreas, estreñimiento o una alternancia de ambos, una emisión de moco o sangre con las heces y, en algunos casos como una obstrucción intestinal que se manifiesta con ausencia de emisión de heces y gases, distensión abdominal y dolor".



Abordaje mínimamente invasivo

La técnica de elección para la cirugía de cáncer de colon y recto es el abordaje mínimamente invasivo por cirugía laparoscópica, debido a que presenta ventajas claras frente a la cirugía abierta como menos dolor tras la intervención, menor incidencia de complicaciones principalmente las relacionadas con el pulmón y la herida como son infecciones e incidencia de hernias de la pared abdominal. A estas ventajas hay que añadir una menor incidencia de transfusiones, estancia hospitalaria más corta, una rápida incorporación a la vida laboral y mejores resultados estéticos, además de unos resultados oncológicos de supervivencia similares y, según algunos estudios, superiores a la cirugía abierta o convencional. "Ello es debido a que esta cirugía se realiza con cuatro o cinco pequeñas incisiones en lugar de grandes incisiones de quince o veinte centímetros de longitud, realizando una intervención con una visión en alta definición que permite realizar una técnica más precisa y delicada", explica el doctor Antonio Luján jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de Hospital Quirónsalud Murcia.

Gracias a esta técnica la calidad de vida de los pacientes operados por neoplasia de colon ha alcanzado cuotas muy altas, pudiendo llevar una vida casi normal, muy similar a la que llevaban antes de la operación. "Salvo los pacientes en los que se les extirpa todo el colon o el recto, el ritmo intestinal se recupera casi completamente. y la posibilidad de llevar una bolsa de colostomía en el caso de padecer un cáncer de recto es menor del 15 % debido a que la cirugía laparoscópica permite una disección más precisa de todo el recto con mayor posibilidad de realizar una cirugía conservadora de esfínteres", añade el doctor Luján.



La importancia de la prevención

Según el doctor Pedro Cascales, coordinador del Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal (GECOP), y especialista del Hospital Quirónsalud Murcia, se puede incidir en reducir al máximo o eliminar los factores de riesgo, sobre todo los concernientes a la alimentación, al alcohol, al tabaco y al ejercicio físico o al estilo de vida.



Alimentación : las dietas ricas en grasas animales (carnes rojas) y pobres en fibra pueden aumentar el riesgo de cáncer colorrectal.

: las dietas ricas en grasas animales (carnes rojas) y pobres en fibra pueden aumentar el riesgo de cáncer colorrectal. Inactividad física : una vida sedentaria favorece el riesgo de aparición de esta enfermedad.

: una vida sedentaria favorece el riesgo de aparición de esta enfermedad. Consumo de tabaco : incrementa el riesgo de padecer pólipos, que suelen ser los precursores de este tumor.

: incrementa el riesgo de padecer pólipos, que suelen ser los precursores de este tumor. Consumo de alcohol: parece que el bebidas alcohólicas favorece el crecimiento de las células de la mucosa del colon, dando lugar a la manifestación de pólipos.

Sugarbaker, la técnica que duplica la supervivencia en el cáncer de colon



La técnica desarrollada por el doctor Paul H. Sugarbaker en 1982 contempla la extirpación de todo el tumor visible y, posteriormente, la perfusión de HIPEC (a 43o C) en la cavidad abdominal para eliminar las células malignas no visibles, ya que el calor potencia el efecto de la quimioterapia. Con esta técnica se logran unos resultados de supervivencia no registrados con ninguno de los tratamientos establecidos, alcanzando en cáncer de colon una tasa del 50% a 5 años.



El tratamiento con HIPEC permite combinar una alta intensidad de dosis de quimioterápicos, focalizada en la zona afectada, con una menor toxicidad sistémica por la limitación en el paso del fármaco desde la cavidad peritoneal al torrente sistémico por las características de la membrana peritoneal y del propio fármaco. Su uso requiere de centros de alta capacitación, con equipos multidisciplinares y una alta especialización en cirugía oncológica, al tratarse de una técnica muy compleja.



El equipo de cirugía oncológica del Hospital Quirónsalud Torrevieja, de la mano de los doctores Farré y Bretcha, fue uno de los primeros en el año 2001 en introducir en España la técnica para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. Desde entonces, han efectuado centenares de procedimientos en pacientes afectos de esta condición y con diversos orígenes tumorales.