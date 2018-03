Los estrenos de la semana: 'Tomb Raider' regresa a las salas de cine

'Tomb Raider', el 'reboot' sobre los orígenes de uno de los personajes más famosos de los videojuegos, llega este fin de semana a las pantallas de cine. También podrán verse la comedia española 'La tribu', con Paco León y Carmen Machi, y 'Maria Magdalena', la película en la que Joaquín Phoenix interpreta a Jesús de Nazaret.

'Tomb Raider' cuenta la historia de una joven y resuelta Lara Croft, camino de convertirse en una heroína mundial. La película está dirigida por Roar Uthaug y protagonizada por la ganadora del Oscar Alicia Vikander, que se pone en la piel de la joven arquéologa y que estará acompañada en el reparto por Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu y Kristin Scott Thomas.

La Tribu

La cartelera de esta semana trae también a las pantallas 'La tribu', con Carmen Machi, Paco León, Luis Bermejo, Maite Sandoval, Maribel del Pino y Arlette Torres en el reparto. En la comedia, dirigida por Fernando Colomo, Virginia, limpiadora de profesión y 'streetdancer' vocacional, recupera al hijo que dio en adopción, un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria.

María Magdalena

Garth Davis dirige 'María Magdalena', el retrato de una de las figuras espirituales más enigmáticas de la historia bíblica. Narra desde el punto de vista biográfico la historia de una joven mujer que busca dar un nuevo sentido a su vida y que, a pesar de las jerarquías y reglas impuestas por su época, se atreve a desafiar a su familia y unirse a un nuevo movimiento social liderado por Jesús de Nazaret, interpretado por Joaquín Phoenix.

Perdido

'Perdido' es el thriller francés dirigido por Christian Carion en el que su protagonista, Julien, viaja constantemente por trabajo y esta ausencia ha hecho que su matrimonio se resquebraje. Un día Mathys, su hijo de 7 años, desaparece. Un terrible sentimiento de culpa le invade y decide encontrar a su hijo, cueste lo que cueste.

100 días de soledad

'100 días de soledad' es el documental de José Díaz en el que el director se graba a si mismo en su cabaña del parque natural de Redes (Asturias) durante un largo periodo de 100 días en los que se desconecta del mundo real. Sin electricidad, sin móvil, sin teléfono ni reloj. Solo el hombre y la naturaleza.

The best day of my life

También dentro del género documental se estrena 'The best day of my life' que narra la experiencia de seis personas de España, Uganda, Rusia y Francia que, en circunstancias difíciles, se atreven a vivir lo que son con orgullo, alegría y compromiso. Todos se reunirán en Madrid para una celebración.

Mi nombre es Te Ata

'Mi nombre es Te Ata' es otro de los estrenos de la semana. La película está basada en la verdadera historia de Mary Frances Thompson Fisher (1895-1995), una mujer nacida en territorio indio que derribó barreras culturales para convertirse en una de las más grandes artistas americanas nativas de todos los tiempos.

1945

'1945' es la adaptación de la novela corta de Gábor T. Szántó que, junto con el director de la cinta, Ferenc Török, ha participado en la creación del libreto. Un sofocante día de agosto de 1945, los habitantes de un pueblo se preparan para la boda del hijo del funcionario del ayuntamiento. Mientras tanto, dos judíos ortodoxos llegan a la estación de tren del pueblo con unas misteriosas cajas.

El insulto

Ganadora de la Copa Volpi al Mejor Actor en la Mostra de Venecia y del Premio del Público en la Seminci 2017 y en el AFI Fest, llega 'El insulto', la cinta en la que una discusión surgida de un incidente trivial lleva a los protagonistas, Toni y Yasser, a juicio. Un insulto a destiempo es el inicio de un enorme conflicto.

Bajo la rosa

'Bajo la rosa' es un thriller dirigido por Josué Ramos y protagonizado por Pedro Casablanc, Ramiro Blas, Elisabet Gelabert y Zack Gómez. Oliver y Julia son un matrimonio adinerado que lleva una vida cómoda junto a sus hijos. Una mañana, la hija del matrimonio desaparece.

A silent voice

La directora Naoko Yamada dirige la adaptación cinematográfica de la serie 'A silent voice' sobre el acoso escolar y la discapacidad, en la que el protagonista es un estudiante de primaria problemático, cuya principal misión en la vida es encontrar las formas menos apropiadas de combatir el aburrimiento. Cuando Shoko Nishimiya, una niña sorda, es trasladada a su clase, se convierte inmediatamente en blanco de sus burlas.

Jeannette, la infancia de Juana de Arco

'Jeannette, la infancia de Juana de Arco' es la última película de Bruno Dumont. Un musical que acaba con los límites entre realidad y ficción.