Los 'trending topic' de la semana

La televisión nos ha dejado grandes momento a lo largo de la última semana. Todavía se continúa hablando de como Amaia Romero logró el triunfo en 'Operación Triunfo', dando por terminada la edición de 2017 del concurso. ¿Cómo será su vida tras el éxito logrado?



De momento, lo que hará será preparar su participación en Eurovisión junto a su compañero Alfred. Ambos estarán en Lisboa el próximo 12 de mayo representando a España con el tema 'Tu Canción'.



Amaia es proclamada como la ganadora de 'OT'



El lunes por la noche Roberto Leal anunciaba la victoria de Amaia, que versionó en la primera parte de la gala final 'Miedo', de los murcianos M-Clan. Gracias al 46% de las votaciones, la navarra se impuso en la última ronda a las otras dos aspirantes, Aitana y Miriam. ¡Vuelve a verlo!





También en la gala final del concurso, ocurrió algo inesperado. Justo antes de la esperada actuación del exparticipante del programa,, hubo un fallo de sonido que ocasionó la cancelación de su interpretación.Aun así,quiso aparecer y cantó a capela un trocito de su canción ''. Además, dedicó unas palabras a los concursantes: "Los barcos están más seguros atracados en el muelle, pero no están construidos para eso."Ambos presentadores acudieron el lunes al plató de '' para comentar las críticas que les llovieron tras la gala de los Premios Goya 2018 . "Hacer la peor gala de los Goya tiene su mérito", ironizó Sevilla."Yo puse en Google: ´Crítica buena gala Goya 2018 ´, y no había nada", bromeó Reyes. Los dos coincidieron en que, al menos, lo disfrutaron, y Sevilla explicó que tenía que haberle hecho caso ay no leer ninguna crítica.Después de demostrar en '' lo poco que le importan las críticas recibidas por los Goya , el cómico volvió al programa depara realizar una de sus particulares imitaciones.En esta ocasión el manchego se caracterizó de la vicepresidenta del gobierno,. Aseguró que ojalátuviera su flow y se declaró "el timón del gobierno y azote de la oposición".El canal 24 h emitió en directo una rueda de prensa de, autoproclamado ''. La importancia que le dieron desde la cadena, llegando a cortar la comparecencia del ministro de Fomento, despertó los chistes y críticas de Twitter.La decisión ha llevado incluso al Consejo de Informativos del ente público y al Consejo de Administración a pedir explicaciones de lo sucedido.