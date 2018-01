Prohibido desviar la mirada

"La experiencia me dice que cuando te empiezas a preocupar más de lo que pasa en otros sitios que en tu campo, terminas pediendo y así se lo he comentado al equipo en el vestario». Así de claro lo tiene Ibon Navarro, entrenador del UCAM Murcia, quien quiere la atención al cien por cien en el partido ante el Joventut de mañana (18.30 horas) y que nadie desvíe la mirada hacia el Insular de Tenerife o el Buesa Arena de Vitoria, donde se juegan los otros duelos con equipos implicados en obtener una plaza para la Copa del Rey.

El técnico vitoriano, más allá de que el equipo logre o no la carambola que le llevaría al torneo de Las Palmas, que pasan todas ellas por ganar, quiere, por encima de todo, concluir la primera vuelta con nueve victorias, que sería el récord del club en su historia. «Todos coincidimos en que si no hacemos nuestro trabajo, aparte de que nos vamos a quedar con muy mal cuerpo, no conseguiremos ganar. Ojalá que el partido esté decidido en el tramo final y nos podamos preocupar de lo que ocurre en otras pistas, pero dado nuestro historial, dudo mucho que llegemos a esa fase con el partido cerrado. Lo importante será ganar y cuando acabe el encuentro ya nos podremos preocupar de lo que pasa en los otros», incidía el preparador vasco.

Al UCAM Murcia no se le han dado bien esta temporada los equipos en puesto de descenso, situación en la que está el Joventut de Diego Ocampo: «Betis y Burgos nos ganaron en su momento», recordaba, para añadir que «no hay ningún partido fácil y para nosotros tampoco, porque para lo bueno y para lo malo, dependemos de nosotros, ya que no tenemos la calidad para jugar un partido al 60% y ganar a ningún rival. Lo importante es jugar un buen partido y cerrar la primera vuelta en numeros de play off, que es lo que queremos», decía el vitoriano, quien tendrá a toda la plantilla al completo al recuperarse Marcos Delía y Vítor Benite de las molestias físicas que provocaron que el pasado martes, en el partido en el EWE Oldenburg de la Champions, fueran los descartados. Además, Sadiel Rojas también estará con el equipo pese a que lleva semanas con molestias que aconsejan que tenga un descanso. Del alero decía ayer Navarro que «no le podemos decir que juegue al 90% porque no sabe» pese a que «hay días en los que no se puede ni mover».

El rival, que está entrenado por Diego Ocampo, está sumido en serios problemas. En la pasada jornada se metió por primera vez en puestos de descenso, un hecho que Navarro achaca exclusivamente a una espiral de resultados negativos -cuatro derrotas consecutivas y solo un triunfo en las últimas siete jornadas-. «Juegan de una forma muy difícil de defender. El problema que tienen es que cuando estás ahí abajo, cuando te meten un triple, parece que te meten una canasta de cinco y cometes errores tontos. Son las dinámicas de los equipos, pero juegan bien, alegre, con un ritmo muy alto que le lleva a tener parciales muy altos; tienen altibajos y son muy complicados de defender, ya que tácticamente, a nivel individual, son muy buenos. Por ello hay que estar muy concentrados y duros», explicaba Navarro, quien considera que «la llegada de Maalik Wayns les ha dado un punto más de ansiedad en el perímetro, y Sergi Vidal sigue siendo un jugador clave para ellos, sobre todo en casa, donde les da la pausa y saber estar que a veces les falta».