El presunto inductor del sabotaje a las obras del AVE en Murcia, libre con cargos

Carlos 'El Profe', el hombre de 55 años considerado por la Policía el inductor de los sabotajes en las vías, ha quedado libre con cargos, después de declarar durante horas en la Ciudad de la Justicia de Murcia. Se le prohíbe acercarse a menos de cien metros de las vías.

El sospechoso, al que se le investiga por un delito de daños agravado (por incendio), fue detenido el pasado miércoles por la Policía Nacional. Durmió dos días en los calabozos y esta mañana fue llevado a declarar ante la juez, que, por la tarde, decretó su puesta en libertad.

El portavoz de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras, dejó claro que este hombre no es miembro del colectivo. Sin embargo, el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, dijo este jueves en rueda de prensa que sí lo es.

Contreras admitió que 'El Profe' participaba en actos y manifestaciones, y fue uno de los impulsores de la acampada que se instaló en octubre junto a las vías. No obstante, esta acción no fue organizada por la Plataforma en sí. 'El Profe' es, detalló Contreras, una de tantas personas que, cuando comenzó a hacerse más masiva y popular la lucha contra el muro, empezó a ir a las concentraciones. Es vecino de Santiago el Mayor, pero, en treinta años que lleva la Plataforma protestando de forma pacífica, no se le había visto, insistió Contreras.

Sobre la mesa, cinco restos de artefactos explosivos que lanzaron sobre las vías. Son "cápsulas de metal que se convierten en metralla una vez que explotan", detallaba el responsable de la Policía Científica, Juan Manuel España. El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, y el jefe superior de la Policía Nacional en Murcia, Cirilo Durán, comparecían este jueves para hablar sobre la operación para esclarecer quién estuvo detrás del vandalismo en las obras del AVE.

La operación se saldó con la detención de dos varones (de 55 y de 14 años respectivamente) y la imputación de otro, de 17 años. Los menores están libres y a cargo de sus padres. La investigación sigue abierta.

El delegado insistió en que "o estamos con el diálogo o estamos con la violencia", y señaló que "no se puede convertir una reivindicación en un campo de batalla. Y no todo vale". "Lo dije el día de mi toma de posesión. El que la hace, la paga", subrayó. "La violencia no es el camino y vamos a ir a por ellos", insistió.

En cuanto a los artefactos lanzados a las vías, Cirilo Durán apuntó que "de elementos pirotécnicos no tienen nada", y que "se lanzaron contra los trabajadores de Adif con intención de amedrentarlos".

Reveló que los dos menores sospechosos confesaron quién había sido la persona que les mandó tirar estos artefactos. Así la Policía, sin ninguna duda, detuvo a 'El Profe'.

También los menores hablaron sobre el incendio de los paneles del muro: lanzaron botellas de gasolina, que, según el menor que confesó, les dio 'El Profe'.

"Para nosotros lo más grave del tema este es haber puesto en riesgo de la vida de las personas y por otro la utilización de menores", destacó el jefe de la Policía.