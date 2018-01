Explosivos y un plano de las vías en casa del presunto inductor de los sabotajes de las obras del AVE en Murcia

Sobre la mesa, cinco restos de artefactos explosivos que lanzaron sobre las vías. Son "cápsulas de metal que se convierten en metralla una vez que explotan", detallaba el responsable de la Policía Científica, Juan Manuel España. El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, y el jefe superior de la Policía Nacional en Murcia, Cirilo Durán, comparecían este jueves para hablar sobre la operación para esclarecer quién estuvo detrás del vandalismo en las obras del AVE.

La operación se saldó con la detención de dos varones (de 55 y de 14 años respectivamente) y la imputación de otro, de 17 años.

"Reciente y brillante operación", dijo Bernabé, que concretó que "la persona mayor de edad (Carlos, alias 'El Profe') tenía en su poder mechas similares a las utilizadas" en los sabotajes, y un plano de las obras del AVE "con anotaciones tan curiosas como 'zona de poca luz'", un tirachinas de casa "para lanzar los artefactos a larga distancia" y las bobinas para fabricar este tipo de artefactos.

Bernabé aseguró que "estas tres personas son miembros activos de la Plataforma ProSoterramiento", algo que negó el portavoz del colectivo, Joaquín Contreras. El delegado insistió en que "o estamos con el diálogo o estamos con la violencia", y señaló que "no se puede convertir una reivindicación en un campo de batalla. Y no todo vale". "Lo dije el día de mi toma de posesión. El que la hace, la paga", subrayó. "La violencia no es el camino y vamos a ir a por ellos", insistió.

El jefe de la Brigada Científica, el jefe de la Comisaría del Carmen y la inspectora y portavoz de la Policía también comparecieron en la rueda de prensa.

Cirilo Durán apuntó que los artefactos "de elementos pirotécnicos no tienen nada", y que "se lanzaron contra los trabajadores de Adif con intención de amedrentarlos".

Reveló que los dos menores sospechosos confesaron quién había sido la persona que les mandó tirar estos artefactos. Así la Policía, sin ninguna duda, detuvo a 'El Profe'.

También los menores hablaron sobre el incendio de los paneles del muro: lanzaron botellas de gasolina, que, según el menor que confesó, les dio 'El Profe'.

"Para nosotros lo más grave del tema este es haber puesto en riesgo de la vida de las personas y por otro la utilización de menores", destacó el jefe de la Policía.

La investigación no está cerrada del todo todavía. 'El Profe' ha pasado hoy a disposición judicial.

Desde la Coordinadora AntiRepresión, por su parte, destacan del detenido que "este hombre, al que llaman 'El Profesor´' precisamente por su aspecto, normal y corriente y su trato educado, lo quieren hacer culpable de toda la rabia, muchos años contenida, y ante el levantamiento del muro de la división, vertida más explícitamente, junto a miles y miles de personas que se han expresado en manifestaciones, concentraciones, que han cortado las vías, calles y carreteras, que han derribado los primeros bloques levantados del muro y que han llevado, con complicidad en manifestación masiva, a la puerta del ayuntamiento".