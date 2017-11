Julia Otero: "Es importante que vayamos a votar todos los no independentistas"

Julia Otero visitó el plató de 'El Hormiguero' para hablar de la actualidad en Cataluña. La periodista ha explicado sobre cómo le afecta a ella, personalmente, la situación catalana. También ha aprovechado su presencia en el programa para tratar el tema de los bulos y mentiras que circulan por las redes sociales.

Pablo Motos preguntó a la periodista por cómo está viviendo ella la situación catalana. Julia Otero corrigió al presentador: "Los que vivimos en Catalunya llevamos años avisando". "Han estado cuatro o cinco años, en el resto del país, sin darse cuenta de lo que estaba pasando", afirmó la periodista.

Cuando Pablo Motos trae a invitados de la talla de Julia Otero, estos enganchan. Así, durante la entrevista, la periodista se convirtió en la única voz del pograma y rflexionó sobre cómo vive en Cataluña su figura como no independentista.

"La mitad de los ciudadanos que vivimos en Cataluña no contábamos para la Generalitat. Yo no cuento, como no soy independentista a mi no me cuentan. Ellos van a lo suyo, ese 50% no importa lo que pensemos. Pero para el Estado tampoco interesa lo que la gente independentista opina en Catalunya y no se pude vivir de espaldas a la realidad", prosiguió Julia Otero. De esta forma, afirmó que "a la democracia le queda mucho por mejorar" y hizo hincapié en la importancia de que "vayamos a votar todos los que no somos independentistas".

"La verdad está perdiendo su valor"

La periodista fue víctima de un bulo en redes sociales cuando le atribuyeron la autoría de una carta independentista: "En realidad era de una bloguera gallega que vivía en Barcelona. Lleva circulando años y años", aseguró.

"Los bulos hacen realmente daño", afirmó la periodista que confesó que le afectó lo ocurrido. Asimismo, también quiso destacar que, con las redes, "la verdad está perdiendo su valor".