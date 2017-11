El regreso de Will, Eleven, Mike, Dustin y Lucas en la segunda tanda de capítulos de ´Stranger Things´ ha aumentado considerable el hype de los fans de la serie de estética ochentera. Los hermanos Duffer, que ya se encuentran inmersos en la escritura de la tercera temporada, han desvelado secretos de las últimas tramas durante un encuentro con los seguidores de la serie de Netflix.

(Esta noticia contiene spoilers)

Matt y Ross Duffer han acudido al Vulture Festival de Los Angeles junto con Finn Wolfhard (Mike), Paul Reiser (doctor Owens) y el productor ejecutivo Shawn Levy para explicar los secretos del rodaje de la segunda temporada. En el encuentro también estaba presente Linnea Berthelsen, la actriz que dio vida a Kali/Eight en el capítulo 2x07 que ha generado numerosas críticas por parte de los fans.

Amistades inesperadas, escenas sorpresa y actores que no formaban parte del guión. Estas son las claves de la segunda temporada que los creadores de Stranger Things han revelado.

1. La amistad inesperada entre Dustin y Steve

Uno de los aspectos que más ha gustado a los fans es la evolución de Steve, que decide ayudar a Dustin, no sólo a matar a los Demoperros, sino también a conquistar a la chica que le gusta. Sin embargo, la conexión entre los personajes no estaba prevista. "Su amistad surgió cuando estábamos rodando el cuarto capítulo", revela Shawn Levy.

2. La sorpresa final de dustin

Otra de las sorpresas en torno al personaje de Gaten Mararazzo tuvo lugar durante el baile de Navidad, cuando Nancy (Natalia Dyer) decide bailar con él para que no se quedara solo. El actor no sabía que tendría que bailar en pareja, y todo el equipo de la serie lo mantuvo en secreto. "Él estaba como '¿Voy a morir?' y cuando lo descubrió fue como 'Ahh, ¿es esto?'", afirma entre risas Finn Wolfhard.

3. El nuevo doctor de hawkins

Después de que el doctor Brenner desapareciera al final de la primera temporada, en los nuevos capítulos el director de los experimentos del Laboratorio Nacional de Hawkins es el doctor Owens, al que da vida Paul Reiser. Los creadores de la serie tenían en mente al actor antes de que hiciera la prueba. "No teníamos otro nombre.. Creo que ni siquiera habíamos escrito el guión", confiesa Matt Duffer.

4. Kali iba a ser un hombre de 30 años

Inicialmente, los guionistas pensaron que Kali, la 'hermana perdida' de Eleven, iba a ser un treintañero. "Pensamos que Eleven tendría un hermano. Buscamos un actor de esa edad, pero nadie nos parecía interesante así que abrimos el casting a mujeres", afirma Matt Duffer. "Entonces Millie Bobby Brown y Linnea Berthelsen tuvieron una poderosa conexión", añade.

5. Bob iba a morir antes

Bob (Sean Astin), el responsable de que Joyce Byers vuelva a ser feliz, es devorado por los Demoperros en el laboratorio de Hawkins al final de temporada. Sin embargo, su muerte estaba prevista para el capítulo 4. "Una razón por la que nuestra serie es rara es que ninguno de nosotros sabe cómo hacer una ficción televisiva", confiesa Shawn Levy.

6. La discusión sobre los cazafantasmas fue real

Uno de los momentos más divertidos de la temporada tiene lugar cuando Mike, Will, Dustin y Lucas llegan a la escuela disfrazados de los Cazafantasmas y dos de ellos se disfrazan del mismo personaje. "Tuvimos una discusión sobre qué personaje sería cada niño", afirma Matt Duffer. Las barritas de chocolate de los Tres Mosqueteros que tanto gustaban a Dustin también fue el tema de discusión de los creadores.

7. El monstruo de la sombra está inspirado en 'Tiburón'

"Siempre veíamos al monstruo como Tiburón", afirma Ross Duffer.

¿Qué pasa si algo es más sensible en el Upside Down ... algo que en realidad tiene un impulso?, añade.

8. David Harbour no puede guardar un secreto

"No le podemos decir a David nada más", lamenta Matt Duffer. "Le hemos repudiado. Tuitea, pone algo en Instagram, se lo cuenta a cada periodista que se encuentra... No le voy a contar nada", asegura el creador. Parece que el intérprete del sheriff Hopper es incapaz de guardar un secreto.

9. El consejo de Mike contra los spoilers

"Los contratos importan. Si alguna vez firmas uno, importa. Confíad en mí", afirma Finn Wolfhard.

10. ¿Habrá un capítulo musical en la tercera temporada?

"Lo dije anteriormente y era una broma", señala Wolfhard. "Pero tengo mi idea de que haremos un crossover con 'Hamilton' en el capítulo 7", añade el joven actor.